El hijo de Raquel Bollo y ex participante de Supervivientes tiene varios bolos este verano, aunque alguno ha sido de lo más criticado. El paso de los hermanos Bollo por 'Supervivientes 2023' ya ha llegado a su fin: el de Manuel Cortés por recomendación médica y el de Alma Bollo porque así lo quiso la audiencia. Durante todo el concurso, los hermanos demostraron estar muy unidos y, ahora que están fuera, el mayor de los hijos de Raquel Bollo ha querido presumir de la inmejorable relación que tienen con unas bonitas fotos tomadas en los exteriores de las instalaciones de Mediaset.

"¡Cada día más orgullosa! Con vuestros defectos y virtudes os amo. Esta imagen es mi premio: amor de hermanos", ha comentado la que fuera colaboradora de 'Sálvame', que ha sido la encargada durante meses de defender a sus hijos mayores en los platós y también en las redes sociales. Con estas palabras, recalca que está muy orgullosa de cómo son Alma y Manuel y del amor que se tienen.

Ahora, el cantante disfruta de unas semanas de mucho trabajo llevando su pasión a diferentes escenarios de la geografía española. Hoy he soñando con la tarde de ayer , que locura @tulum_club , que locura , difícil de repetir. Gracias a todos por el cariño y el amor que me estáis dando , y a toda mi gente que trabaja a mi lado. Seguimos sumando momentos juntos", escribía en su cuenta oficial de Instagram, Sin embargo, como le suele ocurrir a la gran mayoría de los rostros públicos, las palabras y la actuación de Bollo no ha estado exentea de críticas por parte de varios usuarios que han entrado a comentar. "Siempre serás el "cantante" de bares, no das para más". "Pero sino cantas en cuanto no te sale la voz pones el micro al público q decepción de chico". "No le conocía nadie.

Ingresado

Manuel Cortés actualiza su estado de salud tras su paso por ‘Supervivientes’. El hijo de Raquel Bollo y Chiquetete se vio obligado a abandonar el concurso debido a un problema de salud por el que los médicos determinaron su inminente evacuación de la isla. El cantante, que necesitó ser hospitalizado, explica cómo se encuentra de sus dolencias tras retomar su vida y agenda como cantante mientras publica una foto inédita de su ingreso.

El hermano de Alma Bollo lleva tiempo sin hacer mención a los problemas intestinales que sufrió en ‘Supervivientes’. La audiencia fue testigo de su malestar y de su empeoramiento físico conforme avanzaban las semanas, siendo su imagen en Honduras verdaderamente impactante.

En el carrete de su teléfono móvil, el cual recuperó tras ser evacuado, aún guarda fotos inéditas del infierno que vivió en el hospital. Una de ellas acaba de ver la luz.

El estado físico y la extrema delgadez que presentaba el papá de Junquera llevó a muchos espectadores a temer por la salud del concursante, que meses después de ser evacuado, asegura estar completamente recuperado del gran susto que vivió.