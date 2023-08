Las vacaciones le están sentando muy bien a la televisiva Marta Riesco, que a través de una publicación en su perfil de Instagram asegura que "estoy preparada para dejar los antidepresivos". Y es que la reportera de televisión está pasando unos días de vacaciones con la familia que le están ayundando mucho.

Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. Pero las cosas malas nunca vienen solas, y hace unos días la pareja se rompió. La reportera culpó de su ruptura a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Y desde entonces, intentar retomar su vida, tanto sentimental como profesional.

Y también se ha propuesto recuperar su forma física siguiendo una dieta y mostrando así, sus dotes culinarias.

Última conquista

Si hace apenas unas horas sorprendía a todos ellos con un atrevido y sensual posado en una piscina, la reportera contaba poco después cómo un inesperado admirador de profesión que habitualmente nada tenía que ver con ella le había mandado un mensaje en redes sociales: el finalista de un premio Planeta.

“Estaba yo tan tranquila en esta que es mi vida cuando, de repente, me ha llegado un mensaje que me ha llamado mucho la atención y es que, he ligado”, explica la reportera a sus seguidores. Marta Riesco habría curioseado el perfil de la persona, y habría descubierto su profesión.

La ex pareja de Antonio David Flores estaba tan sorprendida como sus seguidores. Tanto, que decidió hacer un juego y dejar que fuesen ellos los que intentaran adivinar la inusual profesión de este nuevo “Riesco lover”, como los denomina ella en Internet. Entre las opciones: granjero, futbolista, actor o finalista del premio Planeta.

“Me ha escrito, a mí. Sí, a Marta Riesco. Un finalista de un premio Planeta”, revelaba, “¿Cómo os quedáis?”, preguntaba, divertida. La reportera procedía a compartir el mensaje y el perfil del autor, aunque algo mal censurado, para “probar” que lo que estaba contando era real como la vida misma.

El autor, del que no diremos su nombre, pero sí que el título con el que quedó finalista del premio es una gran obra de novela negra; habría preferido contactar con ella por privado, asegurando que le parecía una mujer muy “sensual”.