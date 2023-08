¿Quién no recuerda a Marisol? El personaje de interpretó Pepa Flores en el pasado ha vuelto a salir a la luz gracias al programa Lazos de sangre en TVE, donde la propia actriz aclaró su relación con Marisol: "Sigue viviendo dentro de mí".

Lazos de sangre es un programa de televisión producido por Tesseo y emitido por La 1 de Televisión Española. El formato se estrenó el 5 de julio de 2018. El espacio muestra cómo son o han sido tanto la vida como las relaciones entre los componentes de las sagas familiares más conocidas del país, todo ello a través de reportajes documentales y entrevistas a miembros de dichas familias, revelando detalles que pueden ser desconocidos para el espectador.

Por su parte, después de la emisión de cada programa, se realiza un debate sobre la saga familiar semanal. De él se encargó el equipo de Amigas y conocidas, capitaneado por Inés Ballester durante la primera temporada. A partir de la segunda temporada, Boris Izaguirre y el formato Lazos de sangre. El debate tomaron el relevo al programa posterior conducido anteriormente por Ballester.

A partir de la quinta entrega de la quinta temporada el espacio se reconfigura dejando de ser un monográfico exclusivo sobre figuras de relieve de la sociedad. La parte documental del programa pasa a ser emitida exclusivamente por RTVE Play, y el debate que venía moderando Boris Izaguirre se reconvierte en un magacín de crónica social y de actualidad. En él se seguirá tratando cada semana, junto a diversos colaboradores, la trayectoria de un personaje de impacto social como venía siendo habitual, pero reservándose parte del espacio a comentar la actualidad de la semana. Tras cuatro entregas bajo este nuevo formato, dedicadas a Norma Duval, López Vázquez, Mocedades y los grandes de la radio, el formato es retirado en noviembre de 2022.

El 28 de junio de 2023 se da a conocer el regreso del programa con una nueva temporada para los meses de verano, recuperando el formato original de emisión de documental y debate, siendo ahora este conducido por el periodista catalán Jordi González en sustitución de Boris Izaguirre. Se prevé que en esta sexta temporada se emitan las cinco entregas inéditas que inicialmente formaban parte de la quinta temporada.

Declaraciones

Y en una de estas últimas entregas se centraron en Pepa Flores, alejada de los focos desde 1985. Pero lo más destacado fue que el programa contó con declaraciones de la propia actriz, eso sí, a través de su hermana Vicky Flores. "Está muy agradecida a Marisol, la respeta muchísimo. Quizá, más que nadie", aseguró su hermana.

Pero no solo eso, señaló que Pepa Flores le había pedido encarecidamente que dijera que "No he matado a ninguna Marisol. Marisol sigue viviendo dentro de mí".