Nuevas noticias sobre el caso de Daniel Sancho. Hasta ahora, la familia del chef no se había puetso en contacto con la familia de la víctima, pero hoy, "En boca de todos" ha dado la exclusiva.

Y es que el español Daniel Sancho Bronchano reconoció este domingo en declaraciones a EFE que es culpable del asesinato en Tailandia de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, y que lo hizo porque se sentía su rehén.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

Sancho, de 29 años e hijo del actor español Rodolfo Sancho, lleva bajo custodia policial desde el viernes y se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta el sábado, si bien no se han presentado aún cargos formales en su contra.

Al ser preguntado si se sintió forzado por la policía a declararse culpable, contestó: "No me sentí cómodo, pero tampoco forzado".

"Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo", añadió.

El sospechoso, que pasará el lunes a disposición judicial en la vecina isla de Koh Samui, negó que tuviera una relación sentimental con la víctima, al que acusó de estar obsesionado con él y amenazarle.

Última confesión

A la espera de que se fije la fecha del juicio que determinará el futuro futuro de Daniel Sancho por el asesinato confeso de Edwin Arrieta, y que bien podría debatirse entre la pena de muerte o la cadena perpetua, el hijo de Rodolfo Sancho ha declarado en los juzgados de Koh Samui, donde ha narrado cómo mató al que fuera su amante.

Antes de ingresar en prisión, Daniel era interceptado por un medio local, al que se dirigía para pedir perdón. "Lo siento mucho", ha pronunciado ante las cámaras, mirando directamente al reportero que le preguntaba.

Según informa el diario Bangkok Post, el chef ha relatado desde la cárcel que habría asesinado a su amigo, al que le uniría un vínculo sexoafectivo porque este le tenía como un "rehén". Los hechos habrían sucedido en la madrugada del 3 de agosto y todo habría estado premeditado.

Daniel Sancho le habría golpeado en la cara hasta dejarle inconsciente, a continuación le trasladó al baño para echarle agua en la cara y que recobrara la consciencia, pero al ver que no surtía efecto comenzó a desmembrar su cuerpo. Colocó todas las partes en una bolsa grande de tela y en varias de plástico negro. Un proceso que Daniel ha asegurado que tardó “tres horas”.

El mensaje

Según "En boca de todos", Rodolfo Sancho se ha puesto en contacto con la hermana de Edwin Arrieta para darle sus condolencias: "Hola Darling ¿cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho. Lamento mucho lo sucedido con tu hermano, Pienso que tuvo que haber tenido un trastorno. Disculpa, somos dos familias destruidas. Lo siento. No sé qué se le ha podido pasar por la cabeza a Daniel. Disculpa, estamos muy confundidos con todo esto que está pasando", escribió.