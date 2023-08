La vida de los influencers no es todo fiesta, también cuentan el día a día, tanto lo bueno como lo malo. Y eso es lo que hizo Sofía Suescun, que se ha sincerado con sus seguidores para contarles su problema nocturno: "He pasado la noche mojada".

Sofía Suescun pasó de ser uno de los rostros más codiciados de la televisión a desaparecer. Todo ello se debe al veto que le ha implantado Telecinco. Desde entonces, no se le ha visto en ningún programa del "Universo Sálvame". Todo lo contrario. La exganadora de "Gran Hermano" tiene numerosos proyectos en cartera. De hecho, en las últimas semanas ha realizado trabajos para marcas de la talla de Netflix o Amazon Primer Vídeo.

Eso sí, las plataformas de vídeo no la intentan fichar como actriz. Tratan de explotar su imagen. No es para menos. Sofía Suescun es toda una "it girl". Cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, lo que le convierte en una auténtica "influencer".

Sofía Suescun nació en Pamplona en 1996. Se hizo famosa en 2015 tras ganar "Gran Hermano 16. Posteriormente participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa". Fue entonces cuando se adentró en el "Universo Sálvame". En 2018 participó en "Supervivientes", y nuevamente volvió a alzarse como vencedora. Desde entonces y hasta hace unos meses fue una habitual en los platós de Telecinco.

Sin embargo, de un tiempo para acá, no ha vuelto a aparecer en Telecinco, aunque sí ha sido imagen de numerosas campañas con diferentes marcas y compañías.

Suceso

Y en sus redes, la influencer relató un suceso que le había ocurrido por la noche: "He pasado la noche mojada, mi perra Luna se ha meado tres veces (de manera inconsciente) y a pesar de llevar braguitas ha calado toda la cama. Normalmente con las braguitas absorbentes las gotas que le puedan salir quedan ahí, pero hoy no sé qué ha pasado, literal, todo calado. Hay una operacíón en la vejiga que podría radicar este problema pero me da miedo. Me dijo la veterinaria que después de las castraciones, estos problemas de incontinencia suele aparecer y que no tienen remedio, más que la operación no del todo efectiva que os digo".

Habrá que esperar para ver cómo evoluciona este problemilla.