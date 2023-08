Una aspiradora pasando el suelo y de fondo "Eye of the tiger", la mítica canción de Survivor que ponía banda sonora a la película Rocky III. Esta es la enigmática promoción que ha lanzado a través de las redes Antena 3 para finales de agosto: "Comienza la batalla".

"Eye of the Tiger" es una canción hard rock del grupo de rock estadounidense Survivor, y pertenece al álbum de mismo nombre. Salió al mercado el 29 de mayo de 1982 y fue escrita a petición de Sylvester Stallone para la película Rocky III por Frankie Sullivan y Jim Peterik e incluida en la banda sonora de la misma.

La canción encabezó la lista Billboard Hot 100 durante seis semanas a partir del 24 de julio de 1982. Fue precedida por "Don't You Want Me" de The Human League y seguida por "Abracadabra" de la Steve Miller Band. También encabezó la Mainstream Rock Tracks. "Eye of the Tiger" también alcanzó el número uno en el Reino Unido, Irlanda y Australia. La canción ganó un Grammy Award y fue votada como mejor canción por el People's Choice Awards. El sencillo fue galardonado con disco de platino por la Recording Industry Association of America en 1982, lo que representa 2 millones de copias vendidas en los Estados Unidos.

Esta canción se encuentra disponible en los videojuegos musicales Guitar Hero: World Tour y Rock Band 2.

A finales de 2008 se emplea una versión cantada por Chiara Mastroianni en la película Persépolis. En España, una versión del tema fue utilizada en un anuncio de la compañía de seguros Mutua Madrileña. En 2003, el productor musical alemán de EDM, DJ Quicksilver, tomó muestras de la melodía original de "Eye Of The Tiger" para su canción "Rising Up". El total de ventas tras la publicación del sencillo más las descargas digitales suman un total de más de 9 millones de copias, lo que hace que "Eye of the Tiger" sea uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. El 2 de septiembre de 2013 la revista Billboard publicó su lista Hot 100 55th Anniversary: The All-Time Top 100 Songs donde se ubicó en la posición número 23.

Sin lugar a dudas

Por lo tanto, su utilización por parte de Antena 3, sumando al lema "comienza la batalla", no deja lugar a dudas de lo que va a venir, ¿o sí? ¿Será el nuevo concurso que presentará Manel Fuentes? ¿Será la presentación de la nueva temporada? Esas son algunas de las propuestas que están lanzando los espectadores a través de las redes tras ver la promo. Lo único seguro es que será el día 24 de agosto.