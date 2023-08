Al margen de la polémica en la que está inmerso Bertín Osborne por su próxima paternidad con Gabriela Guillén, y por las declaraciones de Chabeli Navarro -asegurando que ella también se quedó embarazada de él pero abortó porque el cantante la habría convencido para ello- Fabiola Martínez está viviendo uno de los veranos más especiales de su vida.

Compaginando a la perfección su trabajo como colaboradora en 'Y ahora Sonsoles', sus escapadas a la playa con amigos y los periodos que le corresponde estar con los dos hijos que tuvo con el artista -Kike y Carlos, de 16 y 14 años- la modelo venezolana nos dejó sin palabras hace unos días al compartir en sus redes sociales un posado en bikini presumiendo de cuerpazo.

A sus 50 años Fabiola luce estupendo, pero no sin esfuerzo. El secreto, como desvela, es "cuidarme". "Me lo curro, mucho régimen, ejercicio. Hay que cuidarse" apunta. "No sabes lo que estoy triunfando", reconoce.

Respecto a cómo está llevando el verano, explica que "me estoy repartiendo bien entre trabajo y descanso, y la verdad es que muy bien. Sacando ratitos para mí que me hacía falta".

"Ningún" amigo especial en el horizonte porque, como a pesar de bromear con la posibilidad de conocer a alguien a raíz de su posado en bikinazo, no tiene ganas de enamorarse: "Lo digo de broma porque siempre estáis con el cachondeo. No, no, la verdad es que no tengo ahora mismo ningún interés y estoy super bien tranquilita, disfrutando de mí, de mi vida y de mi trabajo y de mis hijos pronto que vendrán ya cuando empiece el cole".

Asegurando que ella ha estado "tranquila siempre", Fabiola prefiere no pronunciarse sobre el convulso mometo que está viviendo Bertín, ya que como deja claro "no es un tema mío".

Además, la venezolana se ha pronunciado sobre el drama que atraviesa Rodolfo Sancho tras la detención y encarcelación de su hijo Daniel por el presunto asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta en Tailandia, confesando que le parece algo "increíble" porque "no piensas que un ser humano sea capaz de hacer eso así de esa manera, sin un motivo tan importante como lo que ha sucedido".

"Me ha impactado como madre, no te puedes imaginar que tu hijo sea capaz de hacer algo así, pero el hecho es que lo ha hecho. Ahora habrá que esperar a ver bien cómo se desarrolla todo" ha añadido, afirmando que aunque para Rodolfo son momentos durísimos, "los padres estamos para lo bueno y para lo malo".