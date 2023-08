Sofía Suescun, ganadora de Supervivientes, es una destacada influencer que cuenta su día a día a través de las redes sociales. Y este viernes ha comunicado a sus seguidores el grave problema que tiene con su perra: "Malas noticias".

Sofía Suescun pasó de ser uno de los rostros más codiciados de la televisión a desaparecer. Todo ello se debe al veto que le ha implantado Telecinco. Desde entonces, no se le ha visto en ningún programa del "Universo Sálvame". Todo lo contrario. La exganadora de "Gran Hermano" tiene numerosos proyectos en cartera. De hecho, en las últimas semanas ha realizado trabajos para marcas de la talla de Netflix o Amazon Primer Vídeo.

Eso sí, las plataformas de vídeo no la intentan fichar como actriz. Tratan de explotar su imagen. No es para menos. Sofía Suescun es toda una "it girl". Cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, lo que le convierte en una auténtica "influencer".

Sofía Suescun nació en Pamplona en 1996. Se hizo famosa en 2015 tras ganar "Gran Hermano 16. Posteriormente participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa". Fue entonces cuando se adentró en el "Universo Sálvame". En 2018 participó en "Supervivientes", y nuevamente volvió a alzarse como vencedora. Desde entonces y hasta hace unos meses fue una habitual en los platós de Telecinco.

Sin embargo, de un tiempo para acá, no ha vuelto a aparecer en Telecinco, aunque sí ha sido imagen de numerosas campañas con diferentes marcas y compañías.

Grave problema

Y en su día a día, la influencer ha contado el grave problema que tiene con su perra, y es que, como había señalado, se le meaba en la cama por las noches. Trató de ponerle solución, colocándole una braguita pero... ha ido a peor, y es que esta vez ha defecado en su cama. "Jamás lo ha hecho, pero algo habrá sentido con el pañal, no sé". Por otro lado, a los que le dicen que no duerma con ella en la cama, la influencer muestra la dependencia que tiene la perrita de ella que la tiene en el jardín mientras ella está en el interior de la vivienda y está rascando la ventana: "Me voy a tener que salir con ella".

La influencer ya no sabe qué hacer con su perrita.