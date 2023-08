Sálvame fue un programa de televisión español que se emitió en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo.

El éxito de Sálvame se debe en parte a su formato único, que combina un enfoque en la actualidad del corazón con un estilo de debate apasionado y a veces controvertido. Los presentadores y colaboradores del programa son conocidos por su estilo directo y su habilidad para generar discusiones polémicas. Además, el programa también incluye secciones en vivo desde la calle y entrevistas con famosos y expertos en diversos temas.

El equipo de presentadores de Sálvame estuvo compuesto por un grupo diverso de personalidades, desde periodistas y presentadores hasta actores y personalidades de la televisión. Estos presentadores y colaboradores son conocidos por su enfoque en la actualidad del corazón y su habilidad para generar discusiones apasionadas.

Vuelta a la pequeña pantalla

Carmen Borrego ha regresado a la pequeña pantalla y lo ha hecho como colaboradora de 'La última noche'. La hija de María Teresa Campos ha estado presente durante la entrevista de Makoke y no ha dudado en sacar la cara por su hermana, Terelu Campos, al ser mencionada. De esta manera, la tertuliana regresa así a la televisión casi tres meses después del final de 'Sálvame'. Su aparición no ha pasado desapercibida y diversos usuarios han aplaudido su presencia. Otros internautas aseguraban que no les sorprendía que hubiera fichado por el programa de Telecinco, puesto que su sobrina, Alejandra Rubio, ha hecho lo propio por el otro espacio que presenta Sandra Barneda.

Antonio Montero era otro de los viejos conocidos de la cadena que volvía a los platós de Telecinco. Una remesa de rostros habituales de la cadena que no pasaban desapercibidos para los usuarios de Twitter.

La nueva Telecinco no quería parecerse nada a Sálvame. pic.twitter.com/XQTrh9OPBY — Borja Terán (@borjateran) August 11, 2023