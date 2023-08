Actualmente, Pasapalabra es uno de los programas más destacados. Se comenta constantemente en diversas situaciones, ya sea mientras se espera en la fila del supermercado o en conversaciones en la oficina. Este concurso ha trascendido su origen en la televisión y se ha establecido como uno de los espectáculos más populares en la pantalla chica. Sin embargo, recibir atención no siempre tiene únicamente aspectos positivos, o al menos no en su totalidad.

Durante varios años, Pasapalabra ha sido uno de los concursos más prominentes en la televisión de señal abierta. No es casualidad que durante un largo período haya logrado cautivar a la audiencia en Telecinco, ocupando las últimas horas de la tarde. Hace algunos meses, una decisión del Tribunal Supremo obligó a la principal cadena de Mediaset a dejar de transmitir este formato, que en ese entonces estaba siendo presentado por Christian Gálvez. Fue en ese momento cuando Antena 3 decidió adquirir los derechos, una elección sumamente acertada. Poseer tanto este programa como El Hormiguero ha llevado a que las emisiones de noticias de Vicente Valleés, que se emiten antes y después de estos exitosos programas, sean lo más visto del día.

Telecinco hizo todos los esfuerzos posibles para evitar la pérdida de espectadores que regularmente disfrutan de este tipo de concursos. Sin embargo, no logró retenerlos. Intentaron revivir formatos como el Precio Justo o Alta Tensión, que en su momento habían sido exitosos en las cadenas de Mediaset y Cuatro, pero tuvieron que ser retirados en otros canales al no alcanzar el éxito esperado.

Incluso intentaron prolongar la emisión de Sálvame y las noticias de entretenimiento mientras observaban cómo cada día más espectadores se sumaban al concurso, donde concursantes como Pablo Díaz se volvían famosos al ganar el rosco y llevarse a casa más de un millón de euros.

Trampas en plató

Ha sido durante ‘La Pista Musical’ cuando se ha producido la polémica de la tarde, y que ha obligado a Roberto Leal a intervenir. Al llegar el turno de Juan Peña y Lucrecia, la tarea parecía sencilla, puesto que los dos son cantantes y se supone que tienen ciertos conocimientos musicales. Antes de dar paso al tema que debían adivinar, el presentador les ha preguntado si tenían preparado para la ocasión un «nuevo caos». Y es que ambos ya la liaron en el programa anterior.

La canción seleccionada se remontaba a 1993, y ya los primeros acordes de la misma dejaban intuir que se trataba de un tema discotequero. Juan Peña y Lucrecia intentaron conseguir alguna pista extra, pero ninguno de los dos tenía ni idea de qué canción se trataba. Roberto Leal estaba convencido de que al decirles uno verso del tema podrían adivinarlo.

«Es que tú me sacas a mi de Chiquetete, de Julio Iglesias y de Camarón, y me pierdo», le espetó el cantante al descubrir que la letra del tema que tenían que adivinar era en inglés. La tercera pista parecía haber conseguido que su contrincante supiera de qué canción se trataba. Sin embargo, Lucrecia ni se sabía la letra ni el título, así es que se ha lanzado a tararear la melodía, intentando que el presentador se lo diera por válido, pero no lo ha conseguido, así es que Roberto Leal les ha dado una nueva pista.

Aquí ya, Juan Peña parecía haber descubierto a sus intérpretes. Según él se trataba de los Rollings Stones, por lo que ha pedido que se lo dieran por válido. Las protestas de los invitados han conseguido hartar a Roberto Leal, quien, finalmente, ha tenido que ponerse serio y echarles una pequeña reprimenda, recordándoles las normas del programa: «No vale el tarareo, ni la música ni el intérprete. 22 años tiene ‘Pasapalabra’, ¿vale?».