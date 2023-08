Con todo lo que se está hablando de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro, sin duda el culebrón del verano, hay muchos usuarios de las redes al quite y pendientes de todo tipo de detalles con los que arrojar salseo al cotilleo.

Es por eso que una imagen no ha pasado desapercibida, y está dando pie (nunca mejor dicho) a todo tipo de chascarrillos, comentarios e incluso memes. Se trata de las iniciales de su exnovio que Rosalía se tatuó en una curiosa parte de su cuerpo. ¿Qué hará ahora con ellas?, se preguntan muchos.

La madre de Rosalía se pronuncia

Rosalía y Rauw Alejandro han puesto fin a su relación, según contaba el pasado martes la revista estadounidense 'People'. La revista norteamericana contaba en exclusiva que "las fuentes dicen que a pesar del amor y el respeto que los cantantes tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su compromiso".

Esta noticia paralizaba todas las rotativas, ya que nadie se pensaba que esta ruptura podía ser real. La pareja anunció a bombo y platillo en su videoclip conjunto de 'Beso' que se iban a casar este año.

Todos los ojos están puestos en la pareja, pero ninguno de ellos se ha manifestado hasta el momento. Quien sí lo ha hecho ha sido la madre de la catalana que ha compartido un vídeo del final del tour internacional de 'Motomami'.

Pilar Tobella compartía un emotivo vídeo del final de gira en París en su Instagram personal con el siguiente texto: "Gracias a Rosalía y gracias a "todos" los que han contribuido y lo han hecho posible". Pilar compartía este texto junto a un corazón entero, uno roto y otro entero.

Una seguidora de la madre de Rosalía le hacía la siguiente pregunta: "¿Todos es todos?". La madre de Rosalía respondía esta pregunta de una fan de la catalana: "Todos es todos". Unas declaraciones que desconciertan por completo a todos los fans de Rosalía y Rauw Alejandro.

La razón de la ruptura

La ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía es ya una realidad, aunque haya fans de la pareja que todavía no se lo hayan podido terminar de creer. Esta ha pillado por sorpresa a muchísimas personas en todo el mundo y es por eso que, desde que se publicó la noticia, este ha sido uno de los temas principales de conversación tanto en las redes sociales como entre amigos.

Es más, fue precisamente en Twitter donde también se extendió el rumor de que Rauw le habría sido infiel a Rosalía con la modelo colombiana Valeria Duque, algo que han desmentido a posteriori tanto los artistas como la propia modelo.

Ahora que se sabe que no ha sido una infidelidad lo que ha hecho que la relación entre Rosalía y Rauw se acabe, son muchas las personas que quieren saber qué ha sido lo que lo ha ocasionado y, según ha asegurado un amigo del puertorriqueño a 'Socialité': "El equipo de Rosalía no veía bien la relación. Sentían que estaba bajando su nivel, que Rauw no estaba a la altura de Rosalía. Ellos la quieren llevar a Hollywood y demás".

Pero ahora, según la revista Semana, Rauw Alejandro y Ester Expósito habrían tenido una cita, destapando así una relación que pocas personas conocían. Sin embargo, parece que esto fue antes de que ambos tuvieran pareja.