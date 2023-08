Cristina Pedroche tiene la capacidad de revolucionar todo internet con tan solo una fotografía. Lo ha hecho hace poco con una imagen en bikini en la que mostraba cómo se iba recuperando su cuerpo tras dar a luz a su primera hija. Hizo un alegato al esfuerzo y comentó lo mucho que le había ayudado el deporte y la alimentación a recuperar su figura en apenas un mes. Y se montó el lío. "El lío por nada", como lo califica la periodista Sonsoles Ónega, compañera de cadena de Pedroche.

La presentadora aprovecha un momento de sus vacaciones para reflexionar con calma sobre la foto de la polémica. "En la foto de la recuperación del cuerpo de Cris hay muchas enseñanzas valiosas que ya me gustaría haber tenido a mano durante mis embarazos y las recuperaciones de las cesáreas. Pero no había redes sociales o no era tan fácil aprender de los que han aprendido antes que tú", explica.

Ónega defiende a Pedroche y no entiende todo el revuelo que se ha montado. "A mí me gusta que existan tías como ella, pero no es una obligación ser como ella. No sé si me explico", añade.

La presentadora de "Ahora Sonsoles", en Antena 3, lleva una vida saludable y reconoce haberlo aprendido tarde, a sus 45 años. Habla de la importancia de que las mujeres saquen un momento para sí mismas y se cuidan por encima de todo, sin esperar que lo haga una pareja o los hijos. Tiene algunas reglas básicas para mantener a raya cuerpo y mente: "mover el cuerpo, no comer ultraprocesados, controlar los trigos y las grasas, y el largo etcétera de hábitos saludables no es solo para que no se te caigan “las cosas”. Que también. Pero es, sobre todo, para ordenar(te) la salud. Mental y física. Me gustaría hacer ejercicio como Cristina, pero no puedo. Hay mil razones y supongo que mil excusas".

Con sus palabras, Sonsoles Ógena ha desatado una oleada de apoyo a Cristina Pedroche, que contrasta con las numerosas críticas que recibió en las últimas semanas.