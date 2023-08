La exmujer de Ortega Cano, Ana María Aldón, ha mostrado su preocupación en las redes sociales tras una operación de urgencia: "Le dio un susto la vida".

Ana María Aldón saltó a los medios de comunicación en el verano de 2012, cuando se conoció su relación con el extorero José Ortega Cano, quedándose embarazada de él. El hijo de ambos, José María, nació el 8 de febrero de 2013.

Después llegaría el ingreso en prisión del extorero tras el accidente que había tenido en 2011 y que le costó la vida a Carlos Parra. Sin embargo, Ana María Aldón estuvo a su lado en todo momento, además de hacer muy buenas migas con los hijos de éste, Gloria Camila y José Fernando.

Sin embargo, al final terminaría su relación con José Ortega Cano, si bien Ana María Aldón ha sabido ganarse un espacio como colaboradora de televisión, trabajando actualmente en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco.

Nacida en Andalucía en 1979, Ana María Aldón es natural de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Saltó a la fama cuando se conoció su noviazgo con José Ortega Cano, con el que está casada. En 2020 participó en "Supervivientes", siendo una de las concursantes más queridas por la audiencia. Tanto, que acabó en segundo puesto. El vencedor de aquella edición, en la que también participaron, entre otros, Rocío Flores, Hugo Sierra o José Antonio Avilés, fue Jorge Pérez.

Los vecinos hablan

Ana María Aldón no daba crédito a lo que estaba viendo. María Verdoy le advertía de la dureza de las imágenes y la colaboradora de 'Fiesta de verano' comprobaba que no se trataba de un farol: un equipo del programa se había trasladado hasta Sanlúcar de Barrameda para recoger los testimonios de sus vecinos y no eran nada agradables.

Muy sorprendida, Ana María Aldón comprobaba que algunos de sus vecinos no guardan un grato recuerdo de ella y que incluso llegan a especular sobre las intenciones de la diseñadora al casarse con el torero José Ortega Cano: "Su idea era triunfar en la vida y lo ha conseguido".

"Me duele mucho eso que acabo de escuchar porque ese hombre es el de la floristería del pueblo y yo he atendido con muchísimo cariño a su madre en mi frutería toda la vida, venía a diario, no entiendo por qué dice esas cosas de mí, me estoy hasta planteando no volver al pueblo".

Y es que el propio reportero del programa ha reconocido que les ha sido verdaderamente complicado encontrar personas que hablen bien de la diseñadora: "Yo te tengo mucho cariño, compañera, pero casi todo el mundo habla cosas malas de ti".