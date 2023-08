Anabel Pantoja ha soltado la bomba. La sobrina de la Tonadillera ha confirmado por Instagram algo de lo que se ha hablado mucho durante el último mes, y es que será madre.

Isabel Pantoja es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas.

Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

Anabel habla de su embarazo

La sobrina de la Tonadillera ha hablado para la revista Lecturas y ha confirmado los rumores: "Me gustaría, obviamente, quedarme embarazada, sí o sí, con pareja o sola. Me hace muchísima ilusión. Creo que sería una buena madre". Además, la maternidad no es algo con lo que Anabel Pantoja siempre ha soñado. Es más, durante su relación con Omar Sánchez esto fue algo que dio mucho que hablar, pues ella habría estado posponiendo este momento más de lo que al canario le hubiese gustado.

Anabel se fue de su Sevilla para estudiar en Madrid y se formó como maquilladora, convirtiéndose en la asistente de su tía. Comenzó en el mundo de la televisión en el año 2011 como colaboradora de El programa de Ana Rosa en Telecinco. Continuó en televisión de la mano de Telecinco en el programa Mujeres y hombres y viceversa entre 2013 y 2016, donde ejerció de comentarista.

En 2014 fichó como concursante de Supervivientes junto a concursantes como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández o Víctor Sandoval, siendo la segunda expulsada tras quince días de convivencia. Entre 2015 y 2017 fue también colaboradora de ¡Qué tiempo tan feliz!, mientras que en 2016 fichó como concursante de Levántate All Stars, presentado por Jesús Vázquez, ambos en Telecinco.