El actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, el chef español acusado presuntamente de asesinar en Tailandia al cirujano colombiano Edwin Arrieta, y su pareja, la actriz Xenia Tostado decidieron abandonar Madrid en 2017 para instalarse en Fuerteventura, una isla a la que habían viajado en numerosas ocasiones contagiados por su amor al mar, su pasión por el surf y por la tranquilidad que les transmitía el territorio majorero, que no tenían en la capital de España.

En Fuerteventura se movían en autocaravana e incluso hicieron de este vehículo su vivienda rodante semanas moviéndose de una zona a otra para coger olas. Cuando las condiciones atmosféricas no eran propicias para practicar el citado deporte náutico, se refugiaban en su casa ubicada en el municipio de La Oliva, donde continúan residiendo junto a Jimena, su pequeña hija de 8 años. Para la pareja no había distancia porque tanto estaban cogiendo olas en El Cotillo, Majanicho, la Bocaina o la playa de Sotavento, entre otras zonas de la geografía insular. Además, frecuentaban mucho Lajares y El Cotillo, lugares donde residen muchos aficionados al surf y windsurfing.

Algunas personas que han coincidido con la pareja en su afición al mar, señalaron a La Provincia, del grupo Prensa Ibérica, que "son una pareja ideal, respetuosos y educados y, además, unos grandes padres que en todo momento muestran su dedicación a la educación de su hija Jimena". También, añadieron, que "se han integrado perfectamente en Fuerteventura. Vinieron buscando tranquilidad y aquí la han encontrado".

Conflictivo

En una entrevista exclusiva con la revista Lecturas, una de las personas del círculo más íntimo de Daniel durante su adolescencia ha asegurado que "era un tarado ya hace 15 años. Se le iba la cabeza y se pegaba con la gente". Además, ha desvelado que el actor Rodolfo Sancho, harto de tener que dar siempre la cara por su hijo, "estaba hasta los huevos de él".

La imagen proyectada por esta persona con la que ha hablado la revista del corazón, lógicamente, dista mucho de la expresada por la abogada de la familia Sancho, Carmen Balfagón, sobre el supuesto asesino en 'Fiesta de verano'.

"Hasta lo que yo sé es un chaval bueno y una bellísima persona. Insisto en que no sabemos qué ha podido pasar", señaló la letrada en el programa de Telecinco. Balfagón también confirmó que Rodolfo Sancho "no puede ni sacar al perro, está tan abatido que no quiere que nadie le vea".

Hace unos días, en este mismo espacio televisivo de los fines de semana, la madre de uno de los compañeros de Daniel apuntaba que "nadie se lo esperaba". No obstante, explicaba que "de pequeño, Dani era bastante conflictivo. En el colegio siempre estaba con problemas, siempre. De hecho, lo expulsaron, pero de ahí a esto hay un mundo".