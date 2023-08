Siguen los cambios en Telecinco. El último de ellos, con Socialité, el programa presentado por Nuria Marín y María Patiño, que pasará a emitirse en las madrugadas del fin de semana. Un cambio ante el que alguno ha asegurado: "Cuesta abajo y sin frenos".

Socialité es uno de los programas del mundo del corazón del que más se habla a día de hoy. El formato, conducido en algunas ocasiones por Nuria Marín y en otras por su compañera y amiga María Patiño, ha conseguido hacerse un hueco en las mañanas del fin de semana. Producido por la Fábrica de la Tele, responsable de otros formatos como Sálvame, este programa se emite todos los sábados y domingos a la hora de comer en Telecinco.

Con Socialité la principal cadena de Mediaset España ha conseguido rellenar el único hueco que le quedaba en su programación sin un formato en directo dedicado a la información rosa. Lo cierto es que, tal y como destacan muchos de la profesión, la juventud de los reporteros, sus ganas de trabajar y el buen elenco de profesionales que conforman el formato han hecho que se den muchas noticias de las que luego se habla toda la semana en el resto de programas de la casa.

Pero el programa, con importantes niveles de audiencia, ha tenido siempre también una vertiente polémica: la que se ha granjeado gracias a las críticas que hacen (algunas de manera un tanto injustificadas) a personajes del corazón. Los cebos con los que venden sus informaciones a veces son, además, un tanto “exagerados” según los espectadores.

Escándalo en Socialité

La cantante Eva Amaral, líder del grupo Amaral, revolucionaba este sábado el Festival Sonorama de la Ribera en la localidad burgalesa de Aranda de Duero con un reivindicativo discurso a favor de los derechos de la mujer y más concretamente a favor del derecho de la mujer a mostrar su desnudez sin que eso le quite dignidad.

La artista utilizó su mítica canción 'Revolución' para lanzar su mensaje con el torso desnudo y para ello nombró a Rocío Saiz, Rigoberta Bandini, Zahara y Bebe, pero también al resto de mujeres que han sentido menospreciados sus derechos:

"Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso".

Nuria Marín no solo ha aplaudido el gesto de Eva Amaral durante su concierto en el Festival Sonorama, sino que también se ha preguntado qué pasaría si ella misma se sacase un pecho durante el directo: "Tenemos muy normalizado ver el torso desnudo de los hombres, pero no así el de las mujeres, tenemos que empezar a ver el cuerpo desnudo de la mujer como algo natural, no como algo reivindicativo". "¿Qué pasaría si yo enseño los pechos?", se aventuraba a soltar.