Tras la boda, lo siguiente en las parejas es tener descendencia. Y de eso es lo que ha hablado la mujer de Kiko Matamoros, que se encuentra disfrutando de las vacaciones junto a su marido: "Aún no sé cuándo".

Marta López Álamo es una modelo e influencer española cuya fama y popularidad viene incrementando con el pasar de los años.

Ella nació el 15 de febrero de 1997 en la localidad de Granada (España). Su belleza y talento para el modelaje le sirvió para participar en el certamen Miss Jaén realizado en el 2019.

Poco a poco se fue ganando un lugar en el mundo del modelaje y también es recordada por ser una destacada influencer.

Actualmente, es la pareja de Kiko Matamoros y pese a la diferencia de edades ellos demuestran, en todo momento, lo mucho que se aman. Ambos se casaron este año y actualmente se encuentran de vacaciones, tal y como muestra la modelo a través de sus redes sociales.

Futura maternidad

La modelo e influencer es una persona muy activa en sus redes sociales. El trabajo que tiene la obliga a ello, aunque parece que realmente disfruta con esa dinámica laboral que tiene. Precisamente durante sus vacaciones, la joven ha aprovechado para hablar con sus seguidores en el típico 'preguntas y respuestas' que suelen hacer para sentirse más cerca de aquellos que siguen diariamente su vida. Y, en este ejercicio, ha querido hablar de temas personales y de su vida privada.

Una de las preguntas más comunes de la sociedad justo después de una boda suele ser la futura maternidad. En el caso de Marta López, no iba a ser menos. De todas formas, la influencer respondió sin demasiados problemas a la pregunta, tratando de ser sincera. No ha querido concretar el momento, porque ella misma ha asegurado que desconoce cuándo será, pero "no queremos esperar mucho", ha afirmado.