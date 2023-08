Después de meses reivindicando el derecho de María Teresa Campos a envejecer con dignidad y de pedir públicamente que se respete la imagen de su madre y su decisión de mantenerse alejada del foco mediático, Terelu Campos y Carmen Borrego se han sincerado y, a corazón abierto y sin ocultar su desolación, han revelado el delicado estado de salud de la veterana presentadora.

En primer lugar era la mayor de las hermanas, a través de su blog semanal en 'Lecturas' la que, coincidiendo con la celebración del día de la madre, hacía un homenaje a su progenitora: "Aunque ya no es lo que era, mi madre es mi vida y mi referente" confesaba, revelando que "en estos momentos ya no puede decidir por sí misma" y pidiendo una vez más encarecidamente a los medios de comunicación que no publiquen imágenes suyas en la actualidad para preservar su derecho a la privacidad.

Unas declaraciones que activaban de nuevo las alarmas respecto al estado de salud de María Teresa, sobre el que Carmen, completamente rota, se ha sincerado este martes en 'Sálvame': "Tenemos que hablar con naturalidad. Está siendo un año muy duro, más por mi madre que por mi hijo. Lo de mi hijo tarde o temprano tendrá una solución, pero lo de mi madre desgraciadamente ya es difícil" ha reconocido entre lágrimas. En el Día Internacional de los Abuelos, Alejandra Rubio homenajeaba a la suya, María Teresa Campos en Así es la vida. Pero, además de mandarle un mensaje, la hija de Terelu Campos se sinceraba, nos contaba cómo fue empezar en televisión y cómo ha llevado la presión de ser una Campos.

Da la cara por Terelu

Makoke visitó ‘La última noche’ y habló de su conflicto con Terelu Campos. La exconcursante de ‘¡Vaya vacaciones!’ asegura que no sabe por qué su amiga le dejó de hablar, duda de que sea por el enfrentamiento que tuvo con su hija, Alejandra Rubio, y la aludida responde desde ‘Así es la vida’.

La colaboradora de ‘Así es la vida’ replicaba que, efectivamente, lo que enfrenta a su madre y a Makoke es algo que pasó con ella, un enfrentamiento ocurrido en los pasillos de Mediaset: “Fue una situación muy complicada que a mí no me gustó”.

Ella no alertó a su madre de lo sucedido, pero alguien que la presenció sí lo hizo: “Por mi parte esto está olvidado, lo digo de corazón, fue un momento incómodo y no vivo todos los días pensando en ello”.

Sin embargo, no entiende las constantes alusiones a su madre y otro tipo de criticas, como el look que eligió para la boda de Kiko Matamoros: “Siempre es una crítica hacia mi madre que ya cansa. Creo que no se arregla el tema porque no cesa y aburre”.

“No es que me molesta, es que me parece absurdo darle más bola a esto. Ha surgido así y ya está”, concluía.