Un excolaborador de Sálvame, el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez, ha denunciado públicamente los mensajes de odio que ha recibido por las redes sociales, sobre todo por la relación que mantiene con su mascota: "Asco".

Sálvame es un programa de televisión español que se emite en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo. Telecinco canceló sus emisiones en 2023, pero Sálvame quiere sobrevivir ahora a través de un proyecto con Netflix.

El éxito de Sálvame se debe en parte a su formato único, que combina un enfoque en la actualidad del corazón con un estilo de debate apasionado y a veces controvertido. Los presentadores y colaboradores del programa son conocidos por su estilo directo y su habilidad para generar discusiones polémicas. Además, el programa también incluye secciones en vivo desde la calle y entrevistas con famosos y expertos en diversos temas.

El equipo de presentadores de Sálvame está compuesto por un grupo diverso de personalidades, desde periodistas y presentadores hasta actores y personalidades de la televisión. Estos presentadores y colaboradores son conocidos por su enfoque en la actualidad del corazón y su habilidad para generar discusiones apasionadas.

A lo largo de los años, Sálvame ha sido objeto de controversia debido a su enfoque en la vida privada de las celebridades y a la forma en que se aborda el chisme y la actualidad del corazón. Muchos críticos argumentan que el programa es sensacionalista y explota la vida privada de las personas para aumentar su audiencia. Sin embargo, otros defensores argumentan que Sálvame ofrece una perspectiva única en la actualidad del corazón y es un reflejo de la cultura popular.

A pesar de las críticas, Sálvame ha sido uno de los programas más exitosos de Telecinco. Cada día, millones de espectadores sintonizaban para escuchar las últimas noticias y discutir los temas más candentes de la actualidad del corazón. Además, el programa ha dado lugar a muchos spin-off y programas relacionados, incluyendo el reality show "Gran Hermano VIP".

Activo en las redes sociales

Y uno de los excolaboradres de este programa ya cancelado es Miguel Frigenti, que está muy activo en sus redes sociales. El excolaborador también ha querido dar cuenta del odio que ha recibido tras publicar unas fotografías junto con su mascota, manifestando no comprender el por qué de tanto mensaje negativo. Y es que, entre los comentarios, hay seguidores que tildan de "qué asco" una instantánea en la que se le ve a su mascota pegándole un lametón. Otros, directamente, critican que Frigenti llame "hija" a su perra, señalando que "te falta vida para tener los animales que he tenido yo, pero tratándolos como lo que son, animales, no como hijos, ni mucho menos, nos merecemos la extinción por permitir tanta tontería".

El excolaborador defiende la relación que tiene con su mascota y que le puede llamar como quiera.