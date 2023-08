El entorno de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado presuntamente por el joven español Daniel Sancho en Tailandia, ha movido ficha. Y lo ha hecho generando polémica después de apuntar con sus palabras a Rodolfo Sancho, conocido actor y padre de Daniel Sancho. Mucha gente en España no ha entendido el mensaje que han querido trasladar los allegados de la víctima, que acabó descuartizada en el país asiático tras un crimen confesado por el propio Daniel Sancho después de su detención por la policía tailandesa.

Ha sido Victoria Jattin, amiga de Edwin Arrieta, la encargada de poner voz en España al mensaje de los allegados del cirujano asesinado. Lo ha hecho en Antena 3 y sus palabras han generado un pequeño terremoto al implicar en cierta medida a Rodolfo Sancho, quien como padre está sufriendo las consecuencias de los actos de su hijo Daniel, encarcelado en Tailandia en una prisión de fama terrible.

El otro gran temor de Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho y su familia, por su parte, decidieron recientemente enviar un comunicado para mostrar su hartazgo. El actor ha estallado y ha pedido un mayor respeto a la intimidad de su hogar en Canarias. ¿Por qué? Tal y como él explica, en la casa vive una hija, menor de edad, que no tiene por qué enterarse ni verse alterado por todos los acontecimientos en Tailandia.

Es por ello que Rodolfo Sancho se ha plantado y ha advertido que los portavoces de la familia no atenderán más a los medios si los que a diario se encuentran merodeando la casa familiar no dejan de hacerlo. Así, expresan en el citado comunicado “su firme decisión de no acudir, ni informar a ningún medio de comunicación, hasta que no se produzca el cese definitivo de la totalidad de los medios de comunicación en el domicilio, y sus inmediaciones (...) Dicha presencia, como ya se ha insistido, altera la vida de una menor que nada tiene que saber, en estos momentos, de la situación por la que está atravesando su padre”, explican.

Se confirma así que uno de los grandes temores de la familia es proteger a la hija menor de edad de todo el terremoto que los está sacudiendo. “Mi hija vive totalmente al margen de todo lo que está pasando y así será mientras podamos y nos lo permitan. Es solo una niña y nuestra prioridad protegerla”, recogía Xenia Tostado, mujer de Rodolfo Sancho, en unas palabras emitidas hace días.

Las polémicas declaraciones de una amiga de Edwin Arrieta

Victoria Jattin, amiga del cirujano asesinado, ha sido quien ha causado revuelo al trasladar un mensaje reclamando justicia para Edwin Arrieta. Lo hizo en el momento en el que señaló a Rodolfo Sancho, padre de Daniel, culpándolo de utilizar influencias en favor de su hijo, quien confesó que mató y descuartizó al colombiano.

Estas fueron las palabras de Jattin para Antena 3, que se erigió en portavoz del entorno de Arrieta: "Todos los que estamos defendiendo esta causa no vamos a descansar hasta que se haga justicia plena y no le tememos a las influencias que pueda tener su padre".

Esa frase no ha sido muy bien acogida en España, donde se ve como una acusación gratuita contra Rodolfo Sancho, quien más bien es víctima de lo sucedido pues está teniendo que acarrear con las consecuencias de los actos de su hijo en Tailandia.