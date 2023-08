Cristina Pedroche vive un momento agridulce. Está feliz tras dar a luz a su primera hija junto al chef Dabiz Muñoz, pero también tiene muchos miedos y sensaciones encontradas. Al proceso normal de postparto se suma la repercusión que tiene todo lo que ella dice u opina sobre la maternidad. Tanto es así que la presentadora de Password ha decidido bloquear los comentarios en su Instagram para poder expresarse libremente tras el gran lío que se montó con una foto en la que mostraba la evolución de su cuerpo tras el parto.

La imagen en bikini de Pedroche, prácticamente recuperado tres semanas después de dar a luz, levantó ampollas y la opinión pública le reprochó dar una imagen irreal de la maternidad. Sin embargo, ella nunca ha escondido lo duro que está siendo el proceso de adaptación. Contó sus problemas con la lactancia y también todo el trabajo que ha hecho (deporte, dieta y meditación) para mantener su figura a raya. Pese a todo, el revuelo que se formó fue tal que decidió emitir un comunicado y tomarse un descanso por su salud mental.

Unos días después, reapareció en su Instagram, pero no dio opción a que nadie comentase nada. Ha sido entonces cuando se ha atrevido a contar un nuevo capítulo sobre su maternidad. "Mi posparto está siendo intenso. No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar 'estable'", explica. Pese a que la niña no llora, cuando lo hace, asegura llenarse de miedos por si lo está haciendo bien. Llora mucho y confiesa que teme salir de casa. "En este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir", confiesa. Sin embargo, sí ha querido compartir la salida que han hecho para celebrar el primer mes de vida de su hija.

La familia se han ido a cenar a uno de los restaurantes de Dabiz Muñoz. "Celebramos el cumplemes de mi pequeña en uno de sus restaurantes porque dice que la leche me sabe mejor", ha escrito Pedoche en sus redes sociales.