Cuando se anunció el regreso de Jesulin de Ubrique a los ruedos muchos se emocionaron al pensar que el diestro podría retomar su exitosa carrera. Y el torero, que ha participado en un festival junto a su hermano Víctor Janeiro, ha sido claro al hablar de ello: "Lo hago por tí".

Se formó en la escuela taurina de Cádiz. Vistió por primera vez el traje de luces en El Bosque, el 22 de agosto de 1987. Debutó con caballos en Ronda el 30 de abril de 1989, con el toro Ambiciones de Manolo González acompañado de Julio Aparicio y Finito de Córdoba, cortando dos orejas. En 1989 consiguió el célebre Zapato de Oro en las novilladas con picadores de Arnedo (La Rioja).

Recibió la alternativa en Nimes el 21 de septiembre de 1990, con José Mari Manzanares como padrino, y Emilio Muñoz de testigo con el toro Correcostas de González Sánchez-Dalp. La confirmación de la alternativa en Las Ventas tuvo lugarbel 25 de mayo de 1992, siendo su padrino José Ortega Cano y el testigo Julio César Rincón, con el toro Malahierba del Marqués de Docmecq. Con un estilo inspirado en Paco Ojeda, pero más vertical, fue en sus tiempos de novillero y sus primeros tiempos de matador un torero pulcro, frío, heterodoxo, encimista y con oficio, siendo un torero con mucha técnica y temple.

Su consagración fue en 1994, encabezando el escalafón con 153 corridas toreadas y cortando 339 orejas superando a El Cordobés, que desde 1970 mantenía el record de número de corridas lidiadas en un año. El año siguiente de 1995 batió su récord encabezando de nuevo el escalafón con 161 corridas y 279 orejas cortadas. Se trata de un número de corridas inédito y que no se ha vuelto a repetir. En 1996 fue líder nuevamente con un total de 121 tardes. Por lo tanto, en esta época de auge fue el líder del escalafón taurino tres años consecutivos, en 1994, 1995 y 1996. En opinión de los expertos, a cambio de tan espectacular número de festejos sacrificó su estilo, derivando su toreo en un estilo frío y despegado. Muy criticadas fueron sus extravagancias al vestir de amarillo, meterse un pitón en la boca o subirse encima de un toro. En octubre de 1994 invitó su apoderado Manolo Morilla a torear en Sanlúcar de Barrameda, teniendo que abonar una sanción de veinte millones de pesetas impuesta en 1999 por el TSJA por considerarla una mofa a la fiesta. Su naturalidad y espontaneidad, unidos a su humor gaditano, dieron lugar a muletillas famosas en los años 90 como "Esto lo definiría en dos palabras: impresionate" o "Eso es... como un toro".

Debido a su éxito entre el público realizó una incursión en el mundo de la música editando el álbum Jesulín (1996) con PolyGram Ibérica. El álbum contenía el tema Toda, que se convirtió en un clásico popular, habiendo sido presentado en el Festival de Benidorm. Durante estos años alcanzó un alto poder de convocatoria entre el público y empleó con habilidad su condición de símbolo sexual y la existencia de entusiastas a su alrededor para promocionar corridas de toros, especialmente entre las mujeres, siendo considerado como el Torero de las Mujeres y celebrando en 1994 una corrida de toros solo para mujeres en Aranjuez. Además, fue habitual desde sus inicios su presencia en la prensa rosa, que se hacía eco de su vida profesional y su repercusión social. Toreó un gran número de corridas en los años siguientes y se retiró el 22 de abril de 1999 con veinticinco años.

Reapareciendo en 2001 en Olivenza. En septiembre de 2001 el coche en que viajaba sufrió un accidente al salir de la vía en la carretera A-379. El diestro no llevaba cinturón de seguridad y salió despedido del vehículo. Tardó un mes en salir del hospital por las lesiones sufridas. Con la aparición de nuevos formatos televisivos de prensa rosa y audiencias masivas, como el pionero Tómbola y Sálvame después, las relaciones familiares y sentimentales del torero llenan horas de contenido, siendo habitual la intervención de personas de su entorno familiar y personal en este tipo de programas. En 2007 tuvo lugar su segunda retirada, tras haber toreado más de cincuenta tardes en los últimos seis años, pero habiendo quedado fuera de las ferias taurinas más relevantes

En 2010 reapareció en Castellón para celebrar los veinte años desde su alternativa, retirándose definitivamente al final de la temporada .

En 2013 se inauguró el museo de Jesulín de Ubrique en Ubrique, frente a cuya puerta hay una escultura del diestro. En 2014 realizó una incursión en el cine actuando en Torrente 5: Operación Eurovegas. En la actualidad interviene en formatos televisivos como invitado o concursante.

Festival

Pero no había vuelto a torear hasta ahora, que participó en un festival junto a su hermano. Hasta allí acudió Beatriz Trapote, cuñada de Jesulín, como reportera de Así es la vida, quien le preguntó sobre su regreso a los toros. “Son festivales, volver a los ruedos es otra cosa”, decía a su cuñada, asegurando que "me gusta, soy torero, lo llevo en la sangre y ya está. Pero de aquí a vestirse de luces, hay un paso gigante, torear corridas como no sea una cosa excepcional, como que no".

Por último, Beatriz Trapote le agradeció haber hablado para el programa, y el le respondió que "lo hago por ti".