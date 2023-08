El auge de la selección femenina de fútbol con su llegada a la final ha llegado a muchos programas de televisión que, en principio, nada tienen que ver con el fútbol. Incluso a Así es la vida, donde su presentadora Sandra Barneda aprovechó la ocasión para lanzarle una pullita al Rey Felipe: "No es solo cosa de chicas".

Así es la vida es un programa de televisión producido por Cuarzo Producciones y emitido en Telecinco durante la temporada estival de 2023, concretamente desde el 26 de junio del mismo año. En él se comenta la crónica social, la actualidad y se llevan a cabo entrevistas con un equipo de colaboradores.

En mayo de 2023, se anunció que el programa Sálvame, el cual ocupó las tardes de Telecinco desde abril de 2009, finalizaría su andadura el 23 de junio, tras 3.639 episodios y 15 temporadas. De este modo, el espacio diario fue reemplazado de manera temporal por Así es la vida, un formato de Cuarzo Producciones presentado por Sandra Barneda y César Muñoz que estaría en emisión hasta la llegada, en septiembre, de TardeAR, un magacín producido por Unicorn Content y conducido por Ana Rosa Quintana.3Desde el lunes 17 de julio, tras el traslado de Mía es la venganza a Divinity por sus bajas audiencias, el programa adelantó su hora de inicio a las 15:45.

Así es la vida es un magacín en el que se trata la crónica social y se llevan a cabo entrevistas a sus protagonistas en el plató, así como tertulias con un plantel de colaboradores, reportajes, la última hora de los reality shows de la cadena, secciones de entretenimiento y la actualidad (si el momento lo requiere).

Éxito

Y ahí se habló del éxito de la selección femenina de fútbol y de la asistencia de la Reina Letizia y la Infanta Sofía en la final, pero no así del Rey Felipe. Al respecto, la presentadora aseguró que "me alegro mucho" de la presencia real, aunque destacó que "También podría estar el rey, ¿eh? Que no es solo cosa de chicas, creo yo. Es cosa de toda España y es una gesta importantísima".

Esta por ver si finalmente el Rey acaba acudiendo junto a su esposa y su hija.