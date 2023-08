Tras la ruptura de Albert Rivera y Malú, ninguno de los dos había hablando públicamente de lo que les había ocurrido... hasta ahora. Y es que Malú ha abierto su corazón en una entrevista para la revilla Elle donde habla sobre la separación: "Sucede sin más".

María Lucía Sánchez Benítez, conocida artísticamente como Malú, es una cantante, compositora e intérprete española.

La artista ha sido considerada una de las voces más importantes de la música española. Ha vendido más de dos millones y medio de discos a lo largo de su carrera. Cuenta con reconocimientos como la Medalla de Andalucía por "Toda una carrera" concedida en 2015, el Premio Ondas a "Mejor Artista del Año" obtenido en 2014 o dos nominaciones a los Grammy Latinos, una de ellas en 2011 en la categoría de "Mejor Álbum Vocal Pop Femenino". En el año 2014 se convirtió en la primera artista femenina en conseguir llenar el Palacio de los Deportes de Madrid hasta en cuatro ocasiones en una misma gira, y la única en revalidar este hito en el año 2016.

Lleva desde 1998 en los escenarios, con doce discos de estudio, cinco discos recopilatorios, dos discos en directo y un documental. Asimismo es una de las artistas españolas con más galardones y nominaciones a nivel nacional e internacional con 15 Premios Dial (siendo la artista más premiada en su historia), 5 Premios 40 Principales, 6 nominaciones a los World Music Awards, y 4 Premios Cadena 100, entre otros.

Participó como coach en el programa La Voz (Telecinco), donde fue ganadora en la segunda y cuarta edición con David Barrul e Irene Caruncho respectivamente. Formó parte del jurado de La voz Kids (España) resultando ganadora con María Parrado.

Vida sentimental

En cuanto a su vida sentimental, ha tenido una relación hasta hace muy poco con el expolítico Albert Rivera, con el que ha tenido una niña. Tras su separación, ninguno de los dos quiso hablar al respecto... hasta ahora. Y es que Malu protagoniza la portada de Elle de septiembre y ofrece una entrevista donde habla sobre su separación. "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible", cuenta en la revista, dando a entender que trata de mantener buena relación con su ex..