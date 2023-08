La voz del entorno de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado y descuartizado en Tailandia presuntamente por Daniel Sancho, el joven hijo del actor Rodolfo Sancho, está llegando cada vez más a España para intentar reclamar justicia y recordar que la única víctima en este caso es el médico latinoamericano mientras que el joven español es su asesino confeso.

Y dentro de ese llamamiento a la justicia que están queriendo hacer los amigos y allegados de Edwin Arrieta, también están tratando de cargar las tintas contra Daniel Sancho y su entorno para contrarrestar los posibles beneficios en la condena que puedan lograr. Desde Colombia se está vendiendo así que Daniel Sancho y su familia gozan de influencia y poder por su notoriedad en la esfera del cine y la televisión que pudiera influir en el devenir del proceso policial y judicial en Tailandia. Algo que se discute, sin embargo, desde España.

En cualquier caso, el hecho es que el entorno de Edwin Arrieta está dispuesto a romper su silencio para buscar que todo el peso de la justicia caiga sobre Daniel Sancho. Y en este toma y daca de declaraciones, una amiga de la víctima, una abogada colombiana llamada Victoria que asegura tener un estrecho vínculo con el cirujano, ha desvelado una conversación con Daniel Sancho poco después del crimen para demostrar lo que, según ella, son los rasgos del joven español. "Es un criminal ambicioso y una persona mitómana que no está bien de la cabeza", afirma la abogada amiga de Edwin Arrieta.

La conversación desvelada por una amiga de Edwin Arrieta

Sus declaraciones, efectuadas en una entrevista publicada por el popular reportero Diego Arrabal Paparazzo en su canal de Youtube, han incluido el relato de la citada conversación mantenida a través de una red social con el asesino confeso, cuando aún no había asumido los hechos ante la policía tailandesa y poco después de que Edwin Arrieta desapareciese.

Victoria explica en el programa de Diego Arrabal que una amiga de Edwin Arrieta, preocupada por la ausencia de noticias sobre el cirujano colombiano, decide revisar el teléfono móvil que este había dejado en Colombia. Es así cómo contacta con Daniel Sancho. "Le pregunta por Edwin porque su Instagram estaba abierto en el celular que dejó en Colombia, y en vistas de que el miércoles no aparece, y el viernes no aparece, ve en las historias de Daniel Sancho que está en el mismo lugar que aparece en las historias de Edwin. Ella se le presenta a él y le pregunta. Él le dice que no, que estuvieron de fiesta muy cerca de la isla y que, de un momento a otro, a Edwin se le perdió de vista. Y ella le dice que por qué no pone denuncia", comienza narrando la amiga de Edwin Arrieta.

El relato continúa con la contestación que supuestamente da Daniel Sancho a la amiga de Edwin que lo contactó por Instagram. "Le responde: 'No, me baño y la pongo (la denuncia)'. Y lo hace. Pero no por la presión mediática, sino por la presión física de nosotros llamando al celular de Edwin. Eso pudo ser un trazo importante, por nuestra insistencia preguntando dónde estaba. Cuando él pone la denuncia de desaparición, pensó que iban a quedar así las cosas, pero a la vez en el vertedero encontraron lastimosamente lo que ya sabemos que encontraron...", lamenta en el programa de Diego Arrabal Paparazzo la amiga del cirujano colombiana, a la que aún se le quiebra la voz al hablar de la muerte del colombiano.

A partir de ahí, Victoria relata que "a la policía le llama la atención que el chico es un turista y estaba arañado, pero él no se fue a entregar", recalca. Y añade: "Él confiesa porque encontraron los restos en el vertedero y había una denuncia puesta. Y él queda suelto, paseando, pero se le olvidó que tenía en una bolsa el ticket de la tienda donde había comprado todo eso (lo que se utilizó para el crimen), y la policía va a la tienda, ve la foto, y lo asocian al joven que avisó de la desaparición. Y así se convirtió en la primera persona sospechosa del atroz crimen de mi amigo Edwin...".

Victoria da por seguro que el crimen de Tailandia "fue premeditado" y recuerda asimismo que Daniel Sancho aún no ha confesado donde dejó todos los restos descuartizados de Edwin Arrieta. "De los 17 macabros hallazgos, se han encontrado como 8. ¿Dónde están los demás?", lamenta la amiga del cirujano asesinado en el programa de Youtube de Diego Arrabal Paparazzo.