Desde hace años Pasapalabra marca el ritmo de las tardes televisivas. Un concurso familiar que cada día esperan millones de personas del otro lado de la pantalla y que, para bien o para mal, ha hecho historia de la televisión. Lo hizo en Antena 3 cuando se estrenó hace más de dos décadas, lo volvió a hacer en Telecinco en donde estuvo acompañando a Sálvame (más bien siendo su post) durante años y ahora ha vuelto a la cadena de Atresmedia para seguir triunfando.

Durante varios años, Pasapalabra ha sido uno de los concursos más prominentes en la televisión de señal abierta. No es casualidad que durante un largo período haya logrado cautivar a la audiencia en Telecinco, ocupando las últimas horas de la tarde. Hace algunos meses, una decisión del Tribunal Supremo obligó a la principal cadena de Mediaset a dejar de transmitir este formato, que en ese entonces estaba siendo presentado por Christian Gálvez. Fue en ese momento cuando Antena 3 decidió adquirir los derechos, una elección sumamente acertada. Poseer tanto este programa como El Hormiguero ha llevado a que las emisiones de noticias de Vicente Valleés, que se emiten antes y después de estos exitosos programas, sean lo más visto del día.

Telecinco hizo todos los esfuerzos posibles para evitar la pérdida de espectadores que regularmente disfrutan de este tipo de concursos. Sin embargo, no logró retenerlos. Intentaron revivir formatos como el Precio Justo o Alta Tensión, que en su momento habían sido exitosos en las cadenas de Mediaset y Cuatro, pero tuvieron que ser retirados en otros canales al no alcanzar el éxito esperado.

Incluso intentaron prolongar la emisión de Sálvame y las noticias de entretenimiento mientras observaban cómo cada día más espectadores se sumaban al concurso, donde concursantes como Pablo Díaz se volvían famosos al ganar el rosco y llevarse a casa más de un millón de euros. Tal llegó a ser la desesperación que ahora Telecinco ha reformulado todas sus tardes, sin Sálvame pero con Ana Rosa Quintana y su TardeAR.

Pero Pasapalabra no siempre ha sido así. Hace unos días la cuenta de Twitter del programa ironizaba sobre la posible eliminación de una de sus pruebas más populares. La denominada "silla azul", aquella en la que el concursante que perdió el programa anterior se enfrenta a un nuevo contrincante para volver a participar. Una prueba que hay que hacer siempre y cuando no haya empate. Si lo hay no existe. Y lleva varios días habiéndolo.

🔵 Tarde o temprano, 'La Silla Azul' regresará. ¿Cuándo? Eso depende de los concursantes, que están tan igualados en ‘El Rosco’ que están marcando una época histórica en #Pasapalabra834 . 🪑https://t.co/cGpEI3mxLA — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 17 de agosto de 2023

Lejos de sentar bien, ese hecho de que no haya "silla azul" ha enfadado a parte de la audiencia que dice que no hay emoción. Si siguen empatando una tras otra no se va nadie a casa y por lo tanto tampoco nadie se lleva el bote.