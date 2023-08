El programa Así es la vida que presenta Sandra Barneda en Telecinco ha vivido uno de sus momentos más intensos tras la sonora bronca que tuvieron Makoke y Terelu Campos: "Antes me inmolo yo".

Así es la vida es un programa de televisión producido por Cuarzo Producciones y emitido en Telecinco durante la temporada estival de 2023, concretamente desde el 26 de junio del mismo año. En él se comenta la crónica social, la actualidad y se llevan a cabo entrevistas con un equipo de colaboradores.

En mayo de 2023, se anunció que el programa Sálvame, el cual ocupó las tardes de Telecinco desde abril de 2009, finalizaría su andadura el 23 de junio, tras 3.639 episodios y 15 temporadas. De este modo, el espacio diario fue reemplazado de manera temporal por Así es la vida, un formato de Cuarzo Producciones presentado por Sandra Barneda y César Muñoz que estaría en emisión hasta la llegada, en septiembre, de TardeAR, un magacín producido por Unicorn Content y conducido por Ana Rosa Quintana. Desde el lunes 17 de julio, tras el traslado de Mía es la venganza a Divinity por sus bajas audiencias, el programa adelantó su hora de inicio a las 15:45.

Así es la vida es un magacín en el que se trata la crónica social y se llevan a cabo entrevistas a sus protagonistas en el plató, así como tertulias con un plantel de colaboradores, reportajes, la última hora de los reality shows de la cadena, secciones de entretenimiento y la actualidad (si el momento lo requiere).

Colaboradora

En su última emisión, Makoke, que trabaja como colaboradora, llamó por teléfono a Terelu Campos para saber por qué estaba enfadada con ella. Terelu le contó que era por cómo había tratado a su hija, Alejandra Rubio, también colaboradora de Así es la vida. “Yo no tocaría jamás en mi vida lo que tú más quieres en el mundo”, le dijo Terelu a Makoke, señalando que, si trabajara con ella en televisión como era el caso de Makoke y Alejandra, no se comportaría igual: “Antes me inmolo yo porque esa persona forma parte de mi vida y para mí, aunque no tenga un trato diario ni nada, ha sido como otra hija”.

La bronca siguió a más, aunque Terelu no quiso entrar al trapo en todo.