Este jueves ha sido un día muy especial para la familia Janeiro. Después de varios años sin coincidir en los ruedos, Jesulín de Ubrique y Víctor Janeiro han toreado juntos en la localidad madrileña de Cenicientos. Un festival taurino que contó, además, con una reportera de excepción, puesto que Beatriz Trapote dejó su sillón en el plató de 'Así es la vida' para cubrir la corrida para su programa, consiguiendo que su cuñado rompiese su silencio ante las cámaras.

Y es que aunque Jesulín suele ignorar las preguntas de la prensa, no le quedó más remedio que atender a la mujer de su hermano pequeño. "Lo hago por ti" dejaba claro. Manteniendo las distancias y visiblemente incómodo, el marido de María José Campanario protagonizaba un comentadísimo 'cara a cara' en directo con la periodista en el que, sin decir ni una palabra sobre su vida personal, sí dejaba claro que no tiene en mente volver a vestirse de luces: "Esto son festivales, volver a los ruedos es otra cosa. Soy torero, lo llevo en la sangre y ya está. Pero de aquí a vestirse de luces, hay un paso gigante. Torear corridas que no sea una cosa excepcional, como que no".

Una entrevista en la que muchos afirman que se mascaba la tensión por parte de Jesulín por la 'encerrona' que le había hecho su cuñada en directo y a traición cuando sabe que sus palabras ante las cámaras están muy cotizadas por lo escasísimas que son.

Algo que Beatriz y Víctor no han dudado en desmentir tras la corrida, en la que ambos hermanos demostraron su arte y conquistaron al público. Mientras el ex de Belén Esteban daba la callada por respuesta como en él es habitual, dejando en el aire si está enfadado con su cuñada, su hermano y la reportera no han dudado en zanjar las especulaciones.

"¡No! Todo bien" ha asegurado Víctor, negando así ningún tipo de tensión entre Beatriz y Jesús y destacando lo especial de volver a torear con su hermano: "Llevábamos tiempo ya sin coincidir y ahora que ha vuelto para torear festivales y esas cositas, que hayamos coincidido me ha hecho ilusión, aunque yo creo que él lo pasa mal por mí y yo lo paso mal por él". "Él tiene mucha experiencia y la verdad es que se aprende más con él viéndolo que a lo mejor pasándolo mal. Como hermano mayor siempre está, me aconseja y se agradece" ha añadido.

A su lado una Beatriz que no ha perdido detalle de las palabras de su marido y que, al igual que Víctor, ha desmentido que su encuentro con Jesulín fuese frío y tenso: "Para nada. Ya sabéis que a Jesús no le gustan los medios, los micrófonos no le gustan y eso hay que respetarlo".

Mientras Víctor ha bromeado con que había dicho a su mujer que no le "diese el coñazo" a su hermano, la periodista ha insistido en que "Jesús me ha tratado con muchísimo cariño. Se me han puesto los pelos de punta, casi me emociono porque sé como es. Él me ha mirado y me ha dicho 'sabes que lo hago por ti Bea' y le he dicho 'por supuesto' y le he dado un abrazo". "Para mí es el tito Jesús pero una vez que sale de esa puerta vestido de luces o de traje de corto, es un maestro y se le respeta su forma de actuar. Hay que respetarlo, él tiene su forma de actuar y es respetable. No ha habido tensión para nada, me voy feliz, contenta y agradecida" ha zanjado.

Además, Beatriz nos ha contado que María José Campanario, que está "fenomenal", no se ha perdido detalle de la corrida de los hermanos. "Le he estado retransmitiendo todo y me decía 'Bea, muchas gracias, gracias que estás ahí y me estás retransmitiendo" ha revelado, sin revelar cuando podremos ver de nuevo a la odontóloga.