Que la cosa entre Terelu Campos y Pipi Estrada no acabó bien ya lo sabe hasta el apuntador en España. Que es mejor que ni se crucen, también es poco menos que de dominio público. Pero es que ahora la presentadora, colaboradora de Telecinco e hija de María Teresa Campos se ha despachado a gusto contra el periodista deportivo asturiano, dedicándole absolutas lindezas.

Las duras palabras de Terelu, publicadas en una entevista al diario "El Mundo", han quedado en un segundo plano después de que en la misma entrevista se refiriese al final de Sálvame y la decisión de Telecinco de que Ana Rosa Quintana ocupe sus espacios por la tarde. "Nos sentó mal que nos quitaran el programa. Una vez que lo hacen, ya me da igual que sea Ana Rosa o Pepita la de los palotes. Me sorprendió que Ana Rosa aceptara hacer la tarde porque ella ya tiene su territorio muy ganado en la mañana. También entiendo que cuando uno trabaja para una empresa se ve comprometido a ayudarla. Y yo creo que Ana Rosa ha tomado esa decisión porque se lo han pedido y le debe mucho a la casa. Ahora, no sé si el público de la mañana es el público de la tarde. Ahí lo dejo", afirmó con recadito final para los gestores de Telecinco y su decisión.

Pero Terelu habla de más temas en la entrevista, en la que también se refiere a los problemas de salud sufridos por Jorge Javier Vázquez. "Él ya está bien", ha afirmado, para tranquilizar a los seguidores de Sálvame y del que ha sido su presentador estrella.

Un síntoma de que Jorge Javier Vázquez está bien es que volverá en breves a las pantallas en Telecinco con "Cuentos Chinos", un espacio destinado a intentar competir con "El Hormiguero" de Pablo Motos. Una tarea titánica la que tiene por delante el presentador catalán.

Tras semanas sin saber que pasaría con el nuevo formato con el que Jorge Javier Vázquez volvería a la televisión, Telecinco ya ha añadido a la promoción de otoño 'Cuentos chinos". Como ya adelantó en exclusiva YoTele, 'Cuentos chinos' es un nuevo formato que Mediaset estaba probando para la franja del access en Telecinco. Este espacio contaría con entrevistas a personajes conocidos junto a la participación colaboradores como Germán González, que también dio a conocer YOTELE en exclusiva.

A pesar de que la cadena no ha presentado oficialmente el formato, más allá de su aparición en la promoción de otoño, esto confirma que el proyecto finalmente ha recibido luz verde y previsiblemente llegará en septiembre.

El visto bueno de 'Cuentos chinos' supondrá la vuelta de Jorge Javier Vázquez a televisión tras haber estado de baja médica desde el 18 de mayo, perdiendose el final de 'Sálvame' y 'Supervivientes'.

Mediaset y la productora La Fábrica de la Tele ya están jaleando con vídeos promocionales el nuevo espacio televisivo. El último de ellos, jugando con una frase de Confucio: "El mayor error es sucumbir al abatimiento". A esta cita le cambian la palabra final: abatimiento por aburrimiento.

Furibundo ataque de Terelu a Pipi Estrada

Pero el caso es que, tal y como ha confirmado Terelu Campos en su entrevista a "El Mundo", Jorge Javier Vázquez está bien. Y en ese misma entrevista Terelu deja bien a las claras que no quiere ver ni en pintura a su expareja Pipi Estrada.

Estas son las gruesas palabras que le dedica cuando es interpelada por Pipi Estrada: "No, ése es un retrasado. Yo de ése no hablo. Un día, estaba con una amiga mía, Paloma, y estábamos durmiendo y le decía: 'Yo digo yo he tenido feos, feítos, feísimos'. Y se descojonaba. Primero, yo no le exijo a un hombre tener un cuerpo, sino una mente".

Asimismo, Terelu usa el término "chapapotes" para referirse a las malas relaciones sentimentales, en la que está claro que incluye al periodista deportivo asturiano. "También es cierto que alguno he tenido sin cerebro. Porque seamos realistas, ¿quién no ha tenido un chapapote en su vida?".

Casi nada. ¿Responderá Pipi Estrada a estas duras palabras de Terelu Campos?