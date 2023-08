No son pocas las personas que utilizan las redes sociales como una ventana directa de su vida, contando hasta los secretos mejor guardados. Y eso es lo que le ha ocurrido a una exconcursante de Supervivientes, que ha abierto su corazón en Instagram: "Me da bastante vergüenza".

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Además del éxito en televisión, Supervivientes también ha generado un gran impacto en las redes sociales. Durante el programa, los fans comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real, lo que aumenta la interacción y la emoción del programa.

Redes sociales

En la última edición de Supervivientes quedó como finalista Adara Molinero, quien ya tenía bastante experiencia en los realities. Molinero también es muy activa en sus redes sociales, donde ha compartido con un seguidores uno de sus secretos mejor guardados con la intención de ayudar a los que se sientan identificados con ella.

Según cuenta, "siempre cuando tengo problemas, estrés o algo mínimamente que me haga sentir mal, me he pegado atracones de comida (muy bestias) Me hacía sentir bien, pero automáticamente me hacía sentir mal por mi estómago y por comer tan desproporcionadamente y mal, creo que de ahí también me vienen los problemas de estómago".

Tras contar su secreto, da cuenta de una página de instagram que le ha ayudado: "Estoy aprendiendo a gestionar todo esto y sé que lo conseguiré".

También cuenta que lleva un mes controlándolo bastante "porque me da miedo mi estómago".