Continúa la cuenta atrás para Gran Hermano VIP 8 y todo se centra, más allá de las promociones que está haciendo Mediaset y Telecinco, muy debatidas entre los seguidores del reality show más famoso, en saber qué concursantes tomarán parte en esta nueva entrega de GH VIP 8.

Se trata de una cita de suma importancia para Telecinco, que tiene en este reality su gran baza para intentar encarrilar por fin una remontada que le saque de la crisis de audiencia en la que está inmersa la cadena. GH VIP 8 puede ser el revulsivo que anda buscando la actual dirección de Mediaset, encabezada por Borja Prado, tras el fin de ciclo que tuvo sus hitos con la salida de Paolo Vasile de la cúspide de Mediaset y el fin de las emisiones de Sálvame en las tardes de Telecinco.

Mucho se ha ido especulando sobre los famosos que participarán en GH VIP 8, y algunos de los nombrados han salido públicamente ha desmentirlo. YoTele hizo una lista de todos ellos:

Miguel Lago

El humorista es uno de los muchos televisivos que no ha dudado en responder en sus redes sociales negando participar en 'GH VIP'. El cómico ha compartido una historia en Instagram donde se puede leer claramente: "No voy a participar en 'GH VIP'". El propio cómico no deja margen de duda con un extenso video aclarando su situación con el reality. "Me arde el movil de gente de mi entorno diciendo que han sacado una lista de posibles participantes de 'GH VIP' donde aparezco. Esto es para dejar claro que no voy a cambiar las palmeras por la casa de Guadalix. Ni he hablado con nadie, ni me han ofrecido nada, ni tengo, con todo el respeto para quien participe, ningún interés", afirmó.

Laura Escanes

La 'influencer' también ha formado parte de esta polémica lista y ha querido zanjar el tema respondiendo en sus redes sociales a uno de sus seguidores con un simple: "No, gracias".

Blas Cantó

La respuesta de Blas Cantó ha sido la más leve de todas. El cantante ha compartido el propio artículo donde aparecía su nombre dejando claro que es "fake". Por tanto, el importante rostro del panorama musical tampoco se encuentra entre los concursantes de 'GH VIP 8'.

Adara Molinero

La reciente concursante de 'Supervivientes 2023' también ha cerrado la puerta a 'Gran Hermano'. Una de las grandes habituales en este género rechaza formar parte del elenco de esta edición a pesar de las numerosas peticiones de sus fans por su gran implicación en los mismos. "He salido en muchos portales digitales asegurando que volvería a entrar en 'GH'. No es verdad. Aun así, amo el programa y siempre lo llevaré en mi corazón", aseguró en X (antigua Twitter) la 'celebrity' para aclarar las dudas a sus seguidores.

Sofía Suescun

La 'influencer', ya apartada del mundo de la telerealidad desde su participación en 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', también ha afirmado que es "falso" que ella vaya a estar en GH VIP 8.

La revelación verdadera sobre quién concursará en GH VIP 8

Hasta aquí, los desmentidos sobre las quinielas de posibles participantes en GH VIP 8. Porque ahora sí ha habido una importante revelación sobre este asunto, y ha sido Sandra Barneda quien la ha hecho en su programa "La última noche", de Telecinco.

Sandra Barneda ha dado tres pistas verdaderas sobre tres futuros concursantes que ingresarán en la casa de Guadalix de la mano de Gran Hermano VIP:

Lugar favorito de peregrinaje: Basílica de Guadalupe: Ciudad de México. Ha pasado su mejor fin de año en la Puerta del Sol de Madrid Ha nacido en Buenos Aires

A partir de ahí, han empezado a circular nombres y apuestas de seguidores y comentaristas habituales de los realities de Telecinco. Entre los nombres apuntados, respecto a la primera de las pistas, hay quien señala como posibilidad a Shaila Dúrcal, dado que "las cenizas de su madre, Rocio Dúrcal, descansan en la Basílica de Guadalupe".

Mucho que hablar está dando la segunda de las pistas, en las que varios han señalado como posibilidad a Carmen Alcayde, que fue presentadora de las campanadas de Nochevieja desde la Puerta del Sol. Y ojo porque ese nombre está generando una gran expectación entre seguidores del programa: "Ojalá sea Carmen", repiten muchos, que la ven como "imprescindible" para GH VIP 8.

En cuanto a la tercera pista, que se refiere a un concursante nacido en Argentina, es demasiado genérica como para que con tino se hayan podido plantear nombres. Pero el caso es que ya habido una revelación sobre qué famosos participarán en Gran Hermano. La cuenta atrás sigue avanzando.