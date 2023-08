Marta Riesco continúa con su frenética actividad en las redes sociales, y ha demostrado que está dispuesta a contarlo casi todo de su vida en las mismas. Necesita informar, comunicar, opinar y, como no, también presumir de vez en cuando. Sentirse escuchada por sus seguidores. Pero lo cierto es que a la que fuera reportera y periodista de Telecinco, y exnovia de Antonio David Flores, le da igual ya el qué dirán y el debate que puedan generar sus palabras.

Marta Riesco está demostrando que no se piensa cortar a la hora de narrar, con el gracejo que tiene, sus vivencias e historias. Y así está haciendo con su última estancia de unos días en Marbella junto a una amiga.

La "pasión turca" de Marta Riesco

La periodista y comunicadora está manteniendo a sus seguidores en vilo con un flechazo que tuvo en una discoteca marbellí con quien ha denominado su "pasión turca". Un turista otomano de ojos azules por el que se sintió prendado en cuanto cruzaron sus miradas.

Marta Riesco le echó bemoles al asunto e intentó una aproximación. Algo de interés parecía haber, pero entre una y otra cosa la historia no ha terminado de cuajar, y eso que se volvieron a ver por una segunda vez en otro famoso local de ocio nocturno de Marbella. Pero el final de la historia se está alargando y Marta Riesco aún no ha dado carpetazo a su flechazo con la "pasión turca".

La ex de Antonio David Flores, prendada de los atributos físicos del muchacho otomano, no acaba de ver claro qué intenciones guarda este. Y ha decidido aplicarle "la regla de los tres días", ya desde unas jornadas de descanso en su casa del pueblo.

¿En qué consiste esa regla? En que Marta Riesco no va a dar su brazo a torcer y contactar ella con él. Sino que ha decidido esperar a darle tres días de margen desde su último encuentro en Marbella para ver si él contacta con ella. Y si en tres días no lo hace, sostiene la exreportera de Telecinco, es que la "pasión turca" no quiere intentar mantener una relación en condiciones con ella. Si no hace intento de hablar con ella, "me echa de la relación", ha dicho con claridad Marta Riesco.

Retiro en el pueblo de Marta Riesco y el bikini atrevido

Mientras tanto, ella disfruta de los paisajes y atardeceres de su pueblo, El Romeral (Toledo). Y para su disfrute siempre tiene en cuenta Marta Riesco tomar el sol y la piscina. Es por eso que en su pueblo, al igual que hiciera en Marbella, se ha puesto el bikini.

Es en este punto en el que se ha mostrado arrepentida de no haber llevado algo a Marbella que, quién sabe, quizás pudiera haber cambiado su destino en el viaje. "Hoy lo estreno y es de Shein", ha dicho en sus historias de Instagram.

Se trata de un bikini negro y atrevido con el que luce su buen estado de forma la ex de Antonio David Flores. "Lo tenía que haber llevado a Marbella, ¡mecachis!", expresa la también instagramer. Que le dice a sus seguidores cómo adquirirlo, aunque con una advertencia: "Os digo que tapa poco, pero es ultramono".

Quién sabe, quizás con la ayuda del bikini con el que se ve tan hermosa, y que le hubiera gustado llevar a Marbella, sí hubiese cuajado un flechazo en tierras andaluzas, ya fuese con su "pasión turca" o con otro hombre.