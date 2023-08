Marta Riesco se encuentra de descanso en su pueblo de Toledo para intentar desconectar y disfrutar de los encantos y el paisaje que ofrece la vida rural. Lo ha hecho tras unos días en Marbella donde tuvo un flechazo con un hombre al que ha apodado su "pasión turca", pero que no ha acabado de cuajar. Pero ahora, en las recónditas tierras toledanas, ha encontrado a alguien que le acompaña todo el rato para intentar pasar página de esa "pasión turca" que tanto le ha marcado. Se llama Tomás.

La que fuera reportera de Telecinco y pareja de Antonio David Flores aún no ha dado carpetazo del todo a las posibilidades de que algo cuaje con "pasión turca", pero a medida que avanzan las horas esas probabilidades se esfuman. Es por eso que ha encontrado en Tomás un apoyo fundamental para pasar estas horas. Y con Tomás duerme la siesta o incluso comparte hamaca.

Una historia que engancha a los seguidores de Marta Riesco

Lo cierto es que la periodista y comunicadora está manteniendo a sus seguidores en vilo con ese flechazo que tuvo en una discoteca marbellí con quien ha denominado su "pasión turca". Un turista otomano de ojos azules por el que se sintió prendado en cuanto cruzaron sus miradas.

Marta Riesco le echó bemoles al asunto e intentó una aproximación. Algo de interés parecía haber, pero entre una y otra cosa la historia no ha terminado de cuajar, y eso que se volvieron a ver por una segunda vez en otro famoso local de ocio nocturno de Marbella. Pero el final de la historia se está alargando y Marta Riesco aún no ha dado carpetazo a su flechazo con la "pasión turca".

La ex de Antonio David Flores, prendada de los atributos físicos del muchacho otomano, no acaba de ver claro qué intenciones guarda este. Y ha decidido aplicarle "la regla de los tres días", ya desde unas jornadas de descanso en su casa del pueblo.

¿En qué consiste esa regla? En que Marta Riesco no va a dar su brazo a torcer y contactar ella con él. Sino que ha decidido esperar a darle tres días de margen desde su último encuentro en Marbella para ver si él contacta con ella. Y si en tres días no lo hace, sostiene la ex reportera de Telecinco, es que la "pasión turca" no quiere intentar mantener una relación en condiciones con ella. Si no hace intento de hablar con ella, "me echa de la relación", ha dicho con claridad Marta Riesco.

Días en el pueblo con Tomás

Pero resulta que, tras su estancia marbellí, Marta Riesco ha encontrado en Tomás un apoyo fundamental estos días, mientras acaba de deshojar la margarita de su "pasión turca". ¿Y quién es Tomás?

Pues Tomás es alguien que no se separa de ella: duermen la siesta juntos, salen a correr juntos, comparten hamaca en la piscina... "Es increíble, te lo juro, no me deja ni un minuto, ni un minuto, aquí compartiendo hamaca", cuenta Marta Riesco mientras lo acaricia.

Tomás es el bonito perro de agua que acompaña a Marta Riesco estos días en su pueblo toledano de El Romeral. Ha compartido en sus redes varios momentos con él. "¿Te apetece dar una vuelta? Tomás, ¿te apetece? ¿Nos vamos a dar una vuelta?", le pregunta. Aparecen durmiendo la siesta, listos para salir a correr por el pueblo o tumbados tomando el sol. "Aquí, en la hamaca subido", señala Marta Riesco, que también presenta al "mejor amigo de Tomasito en el pueblo, que es Simba", otro can con el que aparece jugando en un vídeo.

Y no podía faltar que Marta Riesco preguntase a Tomás sobre el tema del momento: su "pasión turca": "¿Oportunidad al turco, sí o no? Dime", le pregunta mientras graba un primer plano de la cara del perro. "Tomás no está convencido", concluye Marta Riesco.