Parece que la polémica entre Rosalía y Rauw Alejandro no para ni aunque la pareja ya se haya separado. Y es que ha habido una nueva polémica tras los rumores de infidelidad: "Le ha dejado de seguir".

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, conocido artísticamente como Rauw Alejandro, es un cantante, compositor, productor musical y bailarín puertorriqueño. Pertenece a la "nueva generación" de músicos urbanos puertorriqueños. Su álbum de estudio debut es Afrodisíaco, estrenado en 2020, mientras que su segundo álbum de estudio, Vice Versa, estrenado en junio de 2021, contó con el sencillo principal, el éxito "Todo de ti". Ha ganado un Premio Grammy Latino de cuatro nominaciones.

Nació en San Juan y fue criado entre Canóvanas y Carolina, Puerto Rico. Su padre, el guitarrista Raúl Ocasio, y su madre, la corista María Ruiz, le presentaron algunas de sus influencias musicales como los estadounidenses Elvis Presley, Michael Jackson y Chris Brown. Durante muchos años, él y su padre vivieron en los Estados Unidos, principalmente en Miami y la ciudad de Nueva York, donde se inspiró en los géneros R&B y dancehall. Alejandro y el también rapero puertorriqueño Anuel AA son amigos desde la infancia; ambos iban a la misma escuela y tenían clases juntos.

Cuando era niño, compitió en los concursos de talentos de la escuela porque le apasionaba bailar. Después de graduarse de la escuela secundaria, se matriculó en la Universidad de Puerto Rico. Desde los seis años hasta los veinte, también jugó al fútbol, pero luego lo dejó porque "no podía desempeñarse como esperaba" y sufrió una lesión a los veinte años; se mudó a Orlando, Florida para intentar ser descubierto para jugar en la Premier Development League (PDL), pero finalmente no tuvo éxito. Después de dejar el fútbol, quedó sumido en una ligera depresión, por lo que para mejorar su estado de ánimo decidió cambiarse a actor, una carrera en la cual duró sólo dos meses, y como ya no quiso actuar inició una carrera musical y comenzó a publicar canciones a través de SoundCloud en 2014.

Relación

Desde finales de 2019 mantuvo una relación con la cantante española Rosalía, y lo hizo público en septiembre de 2021. Los dos habían trabajado juntos en su álbum de estudio debut, Afrodisíaco, que se lanzó el 13 de noviembre de 2020. En marzo de 2023, anunciaron que lanzarían un EP conjunto titulado RR. La pareja anunció su compromiso el 24 de marzo de 2023. No obstante, el 25 de julio de 2023 se anunció en los medios la ruptura de la pareja.

Y ahora, tras la ruptura, siguen saliendo a la luz rumores sobre una posible infidelidad. Pues en Socialité, el programa de corazón de Telecinco, descubrieron una nueva polémica, y es que la pareja ha dejado de seguirse en las redes sociales y la hermana de Rosalía también ha hecho una publicación donde habla sobre las infidelidades.