Un nuevo reto viral llega a TikTok en el que los padres estampan un huevo en la cabeza de los niños y deben aguantar las risas. Al igual que en su día se viralizó el reto de lanzar una rebanada de queso contra la frente de sus bebés, esta aplicación de origen chino ha abierto un camino a padres y madres para que, lejos de hablar sobre sus experiencias como progenitores y ofrecer consejos de educación, busquen momentos de diversión junto a sus pequeños.

Y es que TikTok es una red social en la que los retos virales están a la orden del día, y este tipo de contenidos se multiplican cada vez más. Se conoce como "Egg Crack Challenge" o "Reto de romper un huevo", y está inundando las redes en estos últimos días, donde esta vez son los más pequeños los protagonistas. Las madres les convencen para hacer una receta de cocina y los colocan a su lado mientras sacan los ingredientes, entre ellos los huevos.

Los niños, encantados por ver cómo van a compartir ese rato con sus padres, no se esperan que de un momento a otro vean como le dan con un huevo en la frente, esperando su reacción. Una reacción que en el mejor de los casos acaba con las risas por parte de los hijos, pero que en su mayoría reaccionan con llantos y sin saber muy bien qué ha pasado. En algunos casos se puede ver como son luego los niños quienes estampan un huevo en la frente de sus padres y comienzan a reírse.

El origen de este reto es incierto, pero son cuentas principalmente de Estados Unidos y Reino Unido quienes se han sumado a la tendencia y cuentan ya con más de 42 millones de visualizaciones bajo el hashtag #eggcrackchallenge en TikTok.

Algunos usuarios ven un abuso infantil en este tipo de retos

Twitter no ha tardado en hacerse eco de este reto, y ha comenzado el debate. "¿Hacer daño a tu hijo es la nueva tendencia?", se han empezado a preguntar. Y es que subir este tipo de contenido a las redes sociales nunca será del agrado de todo el mundo. Aunque muchos se han divertido con las imágenes, otros se han enfadado y critican un "abuso infantil" en los vídeos. Sarah Adams, conocida en TikTok como Mom.Uncharted, siempre ha criticado la aparición de menores en las redes sociales, y en este caso señala que los padres están desesperados por conseguir "me gustas" y atención y no se les ocurre otra idea que utilizar a sus hijos para romperles huevos en la cabeza.

Este reproche ha sido apoyado por muchos usuarios, que han señalado que los niños no son "accesorios" para hacer comedia y que no es una tendencia divertida, sino que se está realizando un acto de violencia contra ellos.

Es gracioso hasta que te das cuenta que adultos golpean niños con huevos sin importarles que ellos lloren, se enojen y le digan repetidas veces NO solo para tener un par de likes en las redes.

Hay quienes prefieren tomárselo como algo divertido

Otros han defendido que únicamente se trata de burlas entre familiares y que hacer eso no es ninguna agresión. "Lo siento, pero me parece un momento bello para la humanidad que la nueva tendencia sea darle un huevazo a los niños en la cara", ha señalado otro usuario en Twitter.

el drama que estáis montando por una broma, llegáis a saber que mi madre me dio una vez un cachete y os falta tiempo para llamar a servicios sociales

A pesar de la crítica, los vídeos con el reto de romper un huevo en la frente de los niños no deja de tener millones de interacciones, y en TikTok ya es posible encontrar recopilaciones de estos vídeos después de la gran cantidad de padres que han decidido hacerlo.