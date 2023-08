Norma Duval tiene 67 años, pero quién lo diría. Seguramente sean lo 67 años mejor llevados de toda España. Y si no, solo hay que volver a ver su aparición de este viernes en el programa de Telecinco "La última noche", presentado por Sandra Barneda.

La famosa vedette, quien marcase una época también como presentadora televisiva también en Telecinco, tuvo una magistral aparición nocturna en la televisión. Dejó grandes historias en su larga entrevista con Sandra Barneda, pero también brillantes momentos cuando el público del plató entró en juego. Ya lo dijo ella: "Me encanta interaccionar con el público". Tal y como hacía en sus propios espectáculos.

Confesiones sobre sus parejas

Lució en forma y hermosa Norma Duval a sus 67 años. Y sorprendió al hablar de las parejas que ha tenido a lo largo de su vida. De la actual, el alemán Matthias Kühn, con el que vive feliz aunque ha reconocido alguna crisis, de Marc Ostarcevic y del polémico José Frade.

Del productor de cine y televisión ha asegurado que tiene una excelente relación, a pesar de darse por hecho que su relación terminó mal. Y del padre de sus hijos ha asegurado no saber nada. "Lo conocí en París en un momento en el que yo quería ser madre y formar una familia. He estado muy bien en ese momento, creo que cada etapa en la vida hay que disfrutarla y yo lo he hecho. Tengo tres hijos maravillosos y ese es el mejor recuerdo", comentaba sobre Marc Oscarcevic.

Sobre José Frade, Norma asegura que ha tenido "la suerte de encajar con cada persona" con la que ha estado. "El segundo matrimonio fue cuando estaba cansada de trabajar y quería vivir mi vida".

Por último, la vedette también ha hablado sobre su situación actual con su marido, Matthias Kühn: "Ahora mi lugar está con mi marido. Hemos tenido dos crisis y las hemos superado y estamos ahora muy felices", ha concluido.

Una espectadora de Telecinco pone en un aprieto íntimo a Norma Duval

Pero, ojo, y tan felices. Porque otro momentazo llegó cuando el programa de Telecinco quiso hacer que asistentes de entre el público en el plató le lanzasen preguntas a Norma Duval. Ella se mostró encantada, a la par que cómoda.

Mucho más que algún hombre que casi no pudo ni articular palabra para formularle una pregunta. Todo lo contrario que Maria José, una de las asistentes. Ella empuñó el micrófono y lanzó una advertencia de que la cosa iba picante. Y no se cortó: "¿Cuándo fue la última vez que hiciste el amor?".

Si pensaba poner en un aprieto a Norma Duval, nada más lejos de la realidad. Con buen encaje y, sobre todo, elegancia salió del paso. "Soy activa, sigo activa", respondió ganándose la admiración de todos en el plató. Y sí, Norma puede presumir de un excelente y envidiable estado de forma a sus 67 años. A la vista está.