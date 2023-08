No queda nada para el estreno de GH VIP y aunque todavía se desconoce quién entrará en la casa de Guadalix, sí ha habido algunos famosos que han salido públicamente para anunciar que no van a ir al programa. De entre todos ellos, ha habido una influencer que ha hecho estallar a un excolaborador de Sálvame: "¿Qué vacuna has descubierto?".

Sálvame era un programa de televisión español que se emitía en Telecinco, pero fue cancelado este verano. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo. El éxito de Sálvame se debe en parte a su formato único, que combina un enfoque en la actualidad del corazón con un estilo de debate apasionado y a veces controvertido. Los presentadores y colaboradores del programa son conocidos por su estilo directo y su habilidad para generar discusiones polémicas. Además, el programa también incluía secciones en vivo desde la calle y entrevistas con famosos y expertos en diversos temas. El equipo de presentadores de Sálvame estaba compuesto por un grupo diverso de personalidades, desde periodistas y presentadores hasta actores y personalidades de la televisión. Estos presentadores y colaboradores son conocidos por su enfoque en la actualidad del corazón y su habilidad para generar discusiones apasionadas. A lo largo de los años, Sálvame ha sido objeto de controversia debido a su enfoque en la vida privada de las celebridades y a la forma en que se aborda el chisme y la actualidad del corazón. Muchos críticos argumentaban que el programa era sensacionalista y explotaba la vida privada de las personas para aumentar su audiencia. Sin embargo, otros defensores argumentaban que Sálvame ofrecía una perspectiva única en la actualidad del corazón y era un reflejo de la cultura popular. A pesar de las críticas, Sálvame fue uno de los programas más exitosos de Telecinco. Cada día, millones de espectadores sintonizaban para escuchar las últimas noticias y discutir los temas más candentes de la actualidad del corazón. Además, el programa ha dado lugar a muchos spin-off y programas relacionados, incluyendo el reality show "Gran Hermano VIP". Defensa Entre sus colaboradores se encuentra Miguel Frigenti, quien a pesar de no estar ahora mismo en Telecinco, sigue defendiendo la cadena en la que ha estado trabajando durante todo este tiempo. Y por eso ha estallado en Instagram tras escuchar como una influencer rechazaba entrar en GH VIP de muy malas maneras. "Estas influencers que, viniendo de donde vienen, sienten la necesidad imperiosa de aclarar que no ven y que no concursarían en GH, como si por ello fuera superiores a los que sí lo hacen, las hacen bastante absurdas", comenta Frigenti, señalando, "pero chica, ¿qué vacuna has descubierto? que GH como formato está a años luz de tus contenidos en redes". Y es que el excolaborador de Sálvame recordó que esta influencer es conocida por su paso por otros realities, como Supervivientes y Mujeres y hombres y viceversa. Estas "influencers" que, viniendo de donde vienen, sienten la necesidad imperiosa de dejar claro que no ven y que no concursarían en Gran Hermano, como si por ello fueran superiores a los que sí lo hacen, las hace bastante absurdas. Pero chica, ¿qué vacuna has descubierto?. https://t.co/juKc4Pf9kt — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) August 20, 2023 La influencer a la que hace referencia Frigenti es Violeta Mangriñán.