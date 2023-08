Al margen de la polémica en la que está inmerso Bertín Osborne por su próxima paternidad con Gabriela Guillén, y por las declaraciones de Chabeli Navarro -asegurando que ella también se quedó embarazada de él pero abortó porque el cantante la habría convencido para ello- Fabiola Martínez está viviendo uno de los veranos más especiales de su vida.

Compaginando a la perfección su trabajo como colaboradora en 'Y ahora Sonsoles', sus escapadas a la playa con amigos y los periodos que le corresponde estar con los dos hijos que tuvo con el artista -Kike y Carlos, de 16 y 14 años- la modelo venezolana nos dejó sin palabras hace unos días al compartir en sus redes sociales un posado en bikini presumiendo de cuerpazo.

A sus 50 años Fabiola luce estupendo, pero no sin esfuerzo. El secreto, como desvela, es "cuidarme". "Me lo curro, mucho régimen, ejercicio. Hay que cuidarse" apunta. "No sabes lo que estoy triunfando", reconoce.

Respecto a cómo está llevando el verano, explica que "me estoy repartiendo bien entre trabajo y descanso, y la verdad es que muy bien. Sacando ratitos para mí que me hacía falta".

"Ningún" amigo especial en el horizonte porque, como a pesar de bromear con la posibilidad de conocer a alguien a raíz de su posado en bikinazo, no tiene ganas de enamorarse: "Lo digo de broma porque siempre estáis con el cachondeo. No, no, la verdad es que no tengo ahora mismo ningún interés y estoy super bien tranquilita, disfrutando de mí, de mi vida y de mi trabajo y de mis hijos pronto que vendrán ya cuando empiece el cole".

En el Caribe

Fabiola Martínez sigue disfrutando de sus días de descanso en el paraíso. Días atrás compartía imágenes y vídeos en los que la podíamos ver muy relajada y gozando del buen tiempo en el lugar de destino, del que no teníamos noticias hasta ahora, que ha compartido la ubicación de las paradisíacas playas a las que está acudiendo para desconectar del ruido de la capital española.

Fabiola Martínez se encuentra de vacaciones en un tropical paraje situado en Colombia. La ex de Bertín Osborne está dando rienda suelta al disfrute desde las cristalinas playas exóticas del mar Caribe, mientras que en España, la polémica de la que está envuelta el artista, continua sin cesar.