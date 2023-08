Por fin Tamara Falcó e Íñigo Onieva han dado el sí quiero. Una boda llena de lujo y glamour que tuvo varios detalles que no pasaron desapercibidos. Pero uno de ellos fue de los más criticados en las redes sociales, que consideraron lo ocurrido como "bochornoso".

Parece que después de mantener una relación de altibajos, la boda de la hija de Isabel Preysler con Íñigo Onieva ha sido ya una realidad. Pocos lo creían meses atrás, cuando la pareja se rompió tras hacerse públicas unas fotos en las que se veía a su prometido, Íñigo Onieva, besándose con una mujer que no era Tamara durante la celebración de un festival de música en Estados Unidos. Una ruptura que se hizo a días después de haberse prometido la pareja. Así lo contó la propia Tamara durante una rueda de prensa por la que estiman pudo cobrar casi un millón de euros, aunque se desconoce si en metálico o en especie.

Pasaron los meses, y la pareja volvió a encontrarse de forma pública en un par de ocasiones. Todo hacía presagiar que habría una reconciliación, como así fue. La pareja se fue de viaje romántico al Polo Norte, de lo que dejaron constancia en la revista Hola, que publicó unas fotos muy detalladas sobre la escapada. Desde entonces, la única vez que la pareja ha estado separada fue cuando Íñigo Onieva viajó hasta el otro lado del mundo por cuestiones laborales, mientras que Tamara decidió centrarse en su trabajo.

Pero en medio de la ceremonia, la casulla del sacerdote salió ardiendo, y una de las invitadas tuvo que ir corriendo a apagarla.

Álbum de ensueño

La luna de miel de Tamara Falcó e Íñigo Onieva es, definitivamente, como un documental de National Geographic. Cuando aún no se han apagado los ecos de su gran escapada ciclista por Tahití, los recién casados han mostrado nuevas imágenes de su idilio en Bora Bora.

Los que pensaban que la pareja había pasado una luna de miel en medio del frío, como se ha visto en las fotos de Sudáfrica, se equivocan. La pareja ha estado también al sol y en preciosas aguas turquesas en uno de los lugares más idílicos del mundo, la Polinesia Francesa, concretamente en Bora Bora.

El mensaje de Tamara no fecha cuándo se hicieron estas fotos, aunque parece que ha sido hace algunas semanas. "Bora Bora, ha pasado un tiempo", escribe en inglés. El viaje de novios Falco-Onieva ha pasado por Sudáfrica, Zambia, París y la Polinesia, si bien no está claro el orden en el que lo han realizado. Lo único real es que la pareja sigue evidenciando su romanticismo y enamoramiento, aunque algún usuario reproche a Onieva que bese a su mujer con una mano metida en el bolsillo del pantalón.

Críticas

Sin embargo, a pesar de las idílicas imágenes, los comentarios no se han hecho esperar. "Estos no llegan al año juntos", "la mano en el bolsillo queda fatal" o "no es un gesto de caballero" han sido algunas de las reacciones al vídeo compartido por la marquesa de Griñón.