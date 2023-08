El anuncio de la futura paternidad de Bertín Osborne está trayendo mucha polémica. La última, la de los que están sembrando dudas sobre qué Bertín sea el padre del futuro retoño, lo que supone una nueva vuelta de tuerca a este anuncio que debería ser una noticia feliz: "Nunca ha reconocido que fuese su novia".

La revista 'Lecturas' llevó a su portada del miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021

La joven fisioterapeuta que ha devuelto la ilusión en el amor a Bertín se encuentra en su primer trimestre de gestación y, tan y como publica 'Lecturas', está llevando su embarazo en un centro de la Seguridad Social en Madrid, donde ha sido fotografiada acudiendo sin la compañía del presentador a una de sus primeras revisiones.

Consejo a Gabriela Guillén

Chabeli Navarro ha vuelto a arremeter públicamente contra Bertín Osborne y esta vez no lo ha hecho para defender su caso, sino para apoyar a Gabriela Guillén, pues considera que el cantante no la está ayudando ni está a su lado durante su embarazo, que es el primero para la empresaria paraguaya afincada en Madrid.

"Me alegro muchísimo por ella, la veo muy bien", ha comentado la amiga de Amor Romeira tras ver las primeras fotos de Gabriela presumiendo de barriguita de embarazada en bikini. "Que se cuide mucho, que intente no estresarse que es difícil y que no cuente con él", ha añadido la andaluza, mandándole así varios consejos a la fisiterapeuta.

"A la vista está de que Bertín Osborne no se está responsabilizando, ¿le acompaña al ginecólogo? ¿Le llama por teléfono? No lo sé, se lo tendréis que preguntar a ella, pero yo lo dudo, sinceramente", ha comentado Chabeli, criticando abiertamente al artista y la actitud que cree que está teniendo con la madre de su sexto hijo.

Ha sido en ese momento cuando ha recordado que ella tomó la decisión de abortar hace ya dos años porque no sentía ningún tipo de apoyo por parte del presentador y ha querido dejar claro que puede hablar abiertamente de este tema porque el contrato de confidencialidad que firmó con él "no tiene absolutamente nada que ver" con su embarazo frustrado.

Por último, ha revelado que no ha tenido noticias por parte del equipo de abogados del artista después de que asegurasen que iban a tomar medidas legales contra ella por difundir su versión del aborto: "Se limitaron a emitir un comunicado en televisión, a mí no me ha llegado nada".