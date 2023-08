Tras pasar por Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, uno de sus concursantes ha anunciado públicamente que pasará por quirófano. Eso sí, ha aclarado que es por salud y no por estética: "No respiro".

En su última edición participó Jonan Wiergo, quien ha contado en sus redes sociales que próximamente pasará por el quirófano para hacerse una operación en la nariz. "Me operan de los cornetes y del tabique, pero no es por nada estético, lo dejo ya claro porque sé que me vais a preguntar", asegura el influencer, explicando que "no me voy a retocar nada de la nariz, es simplemente para poder respirar bien porque yo creo que desde que nací tengo el tabique desviado y los cornetes los tengo enormes y pues no respiro, o sea normalmente solo respiro por uno de los dos orificios, pero es que últimamente ya no respiro por ninguno".