Podría decirse que Laura Escanes se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Acaba de grabar un nuevo programa para la televisión catalana donde se estrena como presentadora, mantiene una bonita relación con el cantante Álvaro de Luna y acaba de disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, la influencer ha sorprendido a muchos revelando uno de sus secretos más inconfesables: "Llorar es mi pasión".

En 2015, inició su trayectoria en el campo del periodismo en la Universidad Ramon Llull. Sin embargo, debido a la incompatibilidad entre sus estudios universitarios presenciales y su labor, se vio obligada a abandonarlos. Posteriormente, en 2018, dio comienzo a su grado en comunicación en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC), abordando áreas como el periodismo, la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación audiovisual.

Su presencia en Instagram se originó en 2012 por sugerencia de su padre, quien le instó a compartir imágenes de sus viajes. A partir de ese momento, ganó notoriedad en la plataforma, reuniendo una base de seguidores que superó el millón para diciembre de 2019.

En 2015, colaboró con la firma de joyería Majorica en la campaña publicitaria Why Not. En 2016, participó en la 080 Barcelona Fashion Week desfilando para la marca Custo Barcelona, y en la misma temporada debutó en la New York Fashion Week, donde desfiló nuevamente para Custo Barcelona.

En noviembre de 2019, fue invitada a la Gala People in Red de la Fundación Lucha contra el Sida.

En 2022, Laura se alzó con el premio Lifestyle en la inauguración de los Premios Ídolo.

En el mismo año, se anunció su participación como concursante en el programa El desafío de Antena 3, convirtiéndose en la segunda influencer en participar después de su amiga María Pombo.

En 2023, se reveló que Escanes asumiría el rol de presentadora en un programa de telerealidad en la cadena TV3.

En el ámbito personal, mantuvo una relación de dos años con el jugador de póker profesional Ferran Reñaga. Poco después de la ruptura en 2015, comenzó una relación con el presentador de televisión y publicista Risto Mejide, quien le lleva una diferencia de edad de 22 años. La pareja contrajo matrimonio el 20 de mayo de 2017 en Mas Cabanyes y el 2 de octubre de 2019 dieron la bienvenida a su hija, Roma. Sin embargo, en septiembre de 2022, anunciaron su separación.

A partir de septiembre de 2022, mantiene una relación con el cantante Álvaro de Luna.

Redes

En redes, Laura Escanes cuenta su día a día, pero una de sus últimas publicaciones sorprendió mucho a sus seguidores. En ella, la influencer contaba que "llorar por gente desconocida es mi pasión. Esta mañana llorando por vídeos de tik tok en los que los hermanos mayores conocen a su hermanopequeño y se ponen a llorar, y vídeos en los que los abuelos conocen a sus nietos por primera vez. Si eso son ganas de algo, por favor, aléjense de mí un tiempo. Gracias".