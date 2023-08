Hace 22 años que ocurrió el sonado accidente en el que el coche en el que iba Loly Álvarez se empotró contra la Cibeles en Madrid. Un suceso que dio mucho que hablar entonces y la cantante, que hace décadas era una habitual de la televisión, regresó al plató de Así es la vida para contar su versión: "Lo hizo aposta".

Así es la vida es un programa de televisión producido por Cuarzo Producciones y emitido en Telecinco durante la temporada estival de 2023, concretamente desde el 26 de junio del mismo año.

En mayo de 2023, se anunció que el programa Sálvame, el cual ocupó las tardes de Telecinco desde abril de 2009, finalizaría su andadura el 23 de junio, tras 3.639 episodios y 15 temporadas. De este modo, el espacio diario fue reemplazado de manera temporal por Así es la vida, un formato de Cuarzo Producciones presentado por Sandra Barneda y César Muñoz que estaría en emisión hasta la llegada, en septiembre, de TardeAR, un magacín producido por Unicorn Content y conducido por Ana Rosa Quintana.

Así es la vida es un magacín en el que se trata la crónica social y se llevan a cabo entrevistas a sus protagonistas en el plató, así como tertulias con un plantel de colaboradores, reportajes, la última hora de los reality shows de la cadena, secciones de entretenimiento y la actualidad (si el momento lo requiere).

Y hasta este programa acudió Loly Álvarez que rememoró el sonado accidente en la Cibeles. No iba sola, el coche lo conducía Arlequín y también iba con ellos Montse Páez. "¿Pero cómo se va a meter ahí un coche?", aseguró la invitada, señalando que "el conductor no bebía, cuando se puso el semáforo en rojo, vi que él aceleró, no frenó, y cuando me quise dar cuenta estaba ahí el morro del coche".

Álvarez negó que aquello fuese un montaje, aunque sí admitió que tenía dudas por parte de Arlequín, que era el que conducía: "No estoy dentro de su cabeza, pero siempre he pensado, y es mi opinión, que lo hizo aposta".