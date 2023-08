Anabel Pantoja se ha alejado de los focos. La sobrina de Isabel Pantoja permanece fuera de la pequeña pantalla desde su sonada participación en Supervivientes, reality en el que encontró el amor de la mano de Yulen Pereira. Sin embargo, la pasión poco les duró y a los meses de estar en España la relación terminó, al parecer por los celos de ella. Al menos esa fue la versión del esgrimista, quien contó su experiencia junto a la Pantojita en una suculenta entrevista.

Amor al calor de Honduras

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición.

Aparatoso accidente

Marina Ruiz muestra el estado en el que quedó su coche tras ser víctima de un accidente de tráfico. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ estuvo a punto de perder la vida en la carretera tras ser embestida por otro vehículo. Siete meses después de este susto, la novia de Omar Sánchez recuerda su siniestro.

“Estoy viva de milagro, lo sé”, dice a través de sus historias temporales de Instagram, donde ha mostrado el lamentable estado en el que quedó el coche que con tanto esfuerzo se había comprado hace apenas un año y que según ella, "le salvó la vida".

Maternidad

La que fuera concursante de 'Pesadilla en el paraíso' vuelve a Mtmad dispuesta a contar la verdad sobre su estado actual. La extronista de ‘MyHyV’ explica todo sobre la inesperada emergencia médica que ha sufrido al padecer un fuerte desmayo hace tan solo un par de días. Además, consciente de todos los rumores que han surgido sobre un posible embarazo, tras publicar unas imágenes que han levantado las sospechas, desvela si realmente está esperando al que sería su primer hijo con Omar Sánchez. De forma firme y contundente, Marina Ruiz lo cuenta todo.

Por otro lado, Marina compartió en sus redes varias imágenes de los maravillosos lugares que está visitando, y rápidamente recibió muchos mensajes sobre su físico, pues algunos comenzaron a afirmar que está embarazada. Ante estos comentarios, la influencer ha decidido no quedarse callada y despejar todas las dudas acerca de los cambios que experimenta en su cuerpo. Aunquqne uno de los mensajes que más ha llamado la atencion ha sido uno publicado por la influencer tirando de ironía. "Qué va, sie estoy a punto de parir ya!!!! se llama que me he hartado a comer este verano y a que tengo la regla y estoy super hinchada", ha comentado Marina Ruiz.