Marta Riesco todo (o casi todo) lo cuenta. Y es por eso que ha querido hacerse eco público a través de sus activas redes sociales de una bonita e inesperada reconciliación que le ha puesto "la piel de gallina". Algo que ha ocurrido después de los terremotos sufridos por sus rupturas con Antonio David Flores y con Telecinco, la que fue su casa como reportera y de la que salió con evidentes tensiones.

El caso es que a Marta Riesco se le ve últimamente más animada gracias a su trabajo en Instagram, donde se mantiene especialmente activa y prácticamente a lo largo de todas las horas del día. Allí cuenta sus flechazos, sus andanzas, sus comidas, sus aventuras con amigas... Y ahora ha querido contar una emotiva reconciliación.

De la "pasión turca" a la "decepción turca", por Marta Riesco

Lo cierto es que la periodista y comunicadora está manteniendo a sus seguidores en vilo con ese flechazo que tuvo en una discoteca marbellí con quien ha denominado su "pasión turca". Un turista otomano de ojos azules por el que se sintió prendado en cuanto cruzaron sus miradas.

Marta Riesco le echó bemoles al asunto e intentó una aproximación. Algo de interés parecía haber, pero entre una y otra cosa la historia no ha terminado de cuajar, y eso que se volvieron a ver por una segunda vez en otro famoso local de ocio nocturno de Marbella. Pero el final de la historia se está alargando y Marta Riesco aún no ha dado carpetazo a su flechazo con la "pasión turca".

Rocío Flores

Aunque es evidente que Rocío Flores jugó un papel en la separación de su padre y Marta Riesco, ella le desea lo mejor públicamente, pero deja claro que le ha hecho "muchísimo" daño, ya que no duda en admitir que ella fue el gran obstáculo para que la relación con su pareja no funcionase.

Es algo que ya expresó en numerosas ocasiones, y es que, al principio de la relacion de Antonio David Flores y la periodista, Rocío Flores se negó a darle un lugar en su vida. Y es que cree que ha sido un gran obstáculo en su relación. "Que le vaya todo bien, me hizo muchísimo daño, pero lo mismo que yo le importo a ella, me importa ella a mí: nada. Como diría Luz Casal 'y no me importas nada'" sentencia.