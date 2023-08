'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este martes el programa ha juntado a Sara (19 años) y Chloe (21). La primera soltera se identifica con Malefica porque "siempre la han puesto como villana Disney, pero en el fondo tiene un pedazo de corazón, y así soy yo, un amor". Ha comentado que es bisexual, pero que tanto los chicos como las chicas les gusta masculinos.

Chloe es transexual y se siente muy orgullosa de serlo: "Soy la única alta, con pelo de color, con piercings, con pelo diferente". Ha confesado que ha perdido la atracción por los chicos y que está dispuesta a conocer a chicas. La primera impresión ha sido muy buena: "Tiene el pelo rosa, siempre me fijo en el pelo. Sus tatuajes, los piercings, me mola, tiene estilazo".

Sara ha asegurado que desde un primer momento se dio cuenta de que es transgénero y no tiene ningún problema en conocerla. Además, ha explicado que su anterior pareja también lo era.

Chloe ha comentado que hay un club en Madrid que los domingos por la noche es mitad techno, mitad cuarto oscuro: "Mola mucho (…) Es la mejor disco que hay en Madrid". Al conocerlo, Sara ha alucinado: "Yo no me metía en un club con un cuarto oscuro ni de coña. ¿Qué dices? No, no, no".

En la decisión final, Chloe ha dicho que le gustaría tener una segunda cita, pero Sara ha comentado que le ha faltado conexión, que no es su estilo y que no quiere tener una segunda.