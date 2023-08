Aguasantas Vilches y Juan José Peña se han convertido en los nuevos expulsados de ‘¡Vaya vacaciones!’ La pareja se moja en cuanto a la relación de Marta Peñate y Makoke, niegan que su concurso haya estado protagonizado indirectamente por Raquel Bollo y se defienden de los que cuestionan su relación.

“¿Se habrá alegrado Raquel de vuestra expulsión?”, preguntaban a la pareja y Aguasantas negaba; “¡Pero si la habéis tenido en la boca todo el rato!”, replicaba José Antonio Avilés; “mi concurso no han sido dos minutos de vídeo de Raquel Bollo”, se defendía ella: “He dado más, he jugado todo, todos los trabajos… ¿Que alguien nos tenía que preguntar algo? Lo normal es que te pregunten y, como no tengo nada que ocultar, he contestado".

Además, han respondido a quienes les cuestionan, dado que ambos estuvieron con los hijos de Raquel Bollo: “Que sepáis todos que este hombre y yo no hemos coincidido como cuñados jamás. Mi relación fue hace diez años y la de él a los siete años de separarme yo”.

Regalos

Aguasantas Vilches está de celebración porque acaba de cumplir años y ha estado acompañada tanto por su novio, Juan José Peña, como por sus padres. Aunque no ha podido estar al lado de todos sus hermanos, algo que la exconcursante de '¡Vaya vacaciones!' ha lamentado profundamente, ha podido disfrutar de una comida en familia y ha recibido unos regalos valorados en más de 1.000 euros por parte de su compañero de vida.

Ha sido ella misma la que ha presumido de estos lujosos detalles en sus stories de Instagram, donde ya llama "esposino" a su chico, en una clara muestra de lo afianzada que está su relación tras haber vivido una profunda crisis - con ruptura incluida - la pasada primavera, justo antes de participar en '¡Vaya vacaciones!', reality en el que demostraron que volvían a ser una pareja cohesionada y que habían dejado atrás sus problemas.

Los regalos que le ha hecho el exnovio de Alma Bollo y que superan los 1.000 euros son: el bolso estilo 'Tote Bag' de la nueva colección de Marc Jacobs valorado en 475 euros y en tono rosa, en un guiño a su pertenencia al 'pink power' durante su paso por el reality presentado por Luján Argüelles; un top blanco básico, sin mangas y de algodón, de Loewe, valorado en 290 euros; y la joya de la corona: las sandalias Opyum de charol de tacón negro de Yves Saint Laurent que cuestan 1.200 euros.