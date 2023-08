Almudena Cid escribió su nombre con letras de oro en la historia del deporte español. La gimnasta marcó una época y atesoró en su carrera un palmarés más que meritorio. Además, se convirtió en un rostro popular y televisivo: Almudena Cid siempre generó simpatía, además de admiración.

Su fama se multiplicó todavía más a raíz de su sonada relación con el presentador de concursos de televisión Christian Gálvez. Formaban una pareja muy querida, se casaron y todo parecía que iba bien. Al menos a ojos de Almudena Cid. Pero de repente llegó la abrupta ruptura por parte de Christian Gálvez.

Ella no se lo esperaba, y la gimnasta olímpica pasó tiempos nada fáciles. Sin embargo, ese espíritu de superación forjado a base de entrenamientos de alto rendimiento y participaciones en europeos, mundiales y juegos olímpicos le ha servido para sobreponerse a malos momentos en su vida.

Recientemente, fueron muy comentados algunos enigmáticos mensajes de Almudena Cid después de que saliese el bombazo sobre Christian Gálvez. La pareja formada por Patricia Pardo y Christian Gálvez dio mucho que hablar en sus primeras semanas de relación, acaparando los medios de comunicación con su historia de amor. Por ello, decidieron mantener en secreto uno de los días más felices de su vida hasta ese citado bombazo, cuando decidieron compartir con el mundo que se habían casado y, de paso, que esperan un hijo.

La pareja compartía en redes sociales una imagen que reconstruía cómo se veían las estrellas hace más de un año, cuando se daban el 'sí, quiero' en secreto, un secreto que han conseguido guardar lejos de la prensa. Esta noticia no venía sola, puesto que era simplemente el contexto para dar la noticia más feliz de la pareja: esperan su primer hijo.

Con las palabras "no podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé" y una imagen de los dos abrazando la tripita de la periodista, demostraban lo mucho que están disfrutando de esta nueva etapa en la que están formando su propia familia.

A partir de entonces, muchos quisieron ver en algunas interacciones públicas de Almudena Cid reacciones veladas a este asunto. “Hoy recibí una gran noticia y me hizo ver la distancia que, desde hace un tiempo, existe entre lo que creo y lo que verdaderamente es”, publicó en sus redes, mientras que en una entrevista a un medio radiofónico aseguró: “En la vida cargamos con lo que hacemos y no hace falta señalar, ni decir. Cada uno carga con lo que hace en la vida. Y yo sé cómo he transitado en ella hasta ahora”.

La íntima confesión de Almudena Cid sobre este último año

Ahora, una vez más, Almudena Cid se ha abierto para expresar sus sentimientos y hacer una confesión íntima respecto a este último año. Y es que la gimnasta olímpica tiene grabado en su mente un momento emotivo de despedida.

"15 años. He vuelvo mucho a este momento este último año para reencontrarme", ha publicado junto a un vídeo, que no es otro que el del momento de su último ejercicio de gimnasia rítmica como profesional, en los juegos olímpicos de 2008.

15 años.

He vuelvo mucho a este momento este último año para reencontrarme ❤️.#Pekin2008 pic.twitter.com/ddMte0jtBV — 𝐀𝐥𝐦𝐮𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐂𝐢𝐝 (@almudenacid) 23 de agosto de 2023

Almudena Cid acabó su actuación con la cinta dibujando un corazón en el suelo y besándolo, un gesto para la historia. Eran sus cuartos juegos olímpicos, y en los cuatro se clasificó para la final. Fue, de hecho, la única gimnasta en lograrlo. Es por eso que esta despedida está cargada de emotividad para ella, y la rememora mentalmente, especialmente este último año, según ha confesado.