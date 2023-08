Por parte de personajes públicos o rostros conocidos ha habido poco menos que una condena unánime al beso de José Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a la estrella de la selección femenina Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial que ganaron en Australia. Y si hay alguien que opine lo contrario, al menos no se ha manifestado.

Bueno, no todos. Porque una famosa cantante ha decidido salirse por la tangente y defender que no entiende para nada la polémica porque considera que lo ocurrido es "normal" y "amor". No es otra que Ainhoa Cantalapiedra, artista vasca que ganó la segunda edición de Operación Triunfo (OT) y concursó también en 2022 en Supervivientes. Un rostro televisivo de los realities shows que, a contracorriente, ha decidido mostrar, de alguna manera, su apoyo a Rubiales, quien ahora está poco menos que acorralado, con todas las miradas puestas sobre él y esperando su dimisión en muchos casos.

La respuesta de Jennifer Hermoso a través de su sindicato

Jenni Hermoso, por su parte, ha reaparecido días después de la polémica sobre Luis Rubiales a través de un comunicado conjunto con el sindicato mayoritario del fútbol español, FUTPRO. "Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ, se está encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto", dice en el escrito. A través del sindicato, Hermoso pide que se tomen medidas. Además, Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO se reunirá el próximo lunes con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para tratar el caso.

"Estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables", mantienen.

Y abunda el texto: "Desde FUTPRO expresamos nuestra firme y rotunda condena ante conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres", incide el comunicado suscrito por Jenni Hermoso.

Polémica por las palabras de la cantante Ainhoa Cantalapiedra

Pero distinta opinión tiene Ainhoa Cantalapiedra. A preguntas de la agencia Europa Press por la polémica del beso de Rubiales a Jenni Hermoso, la cantante salida de OT ha dicho: "¡Por favor, es lo de siempre! ¿Por qué hacer una locura de algo tan normal? El amor, un beso... ¿Por qué tanto revuelo?", se pregunta.

El periodista hábilmente trata de sacarle más sobre su particular opinión. "Supongo que será por una felicitación, por el cariño, por el momento y la euforia....", argumenta para justificar el polémica gesto de Rubiales.

Y respecto a una hipotética dimisión, Ainhoa Cantalapiedra parece tenerlo claro. "¿Debería dimitir por darle un beso? No sé. No voy a meterme en camisas de once varas... Si es solo un beso, ¿qué tiene de malo? Al final, no ha abusado de ella, ella no ha puesto ninguna... Al final es cosas de dos", afirma la cantante.

En lo que sí coincide con todo el mundo es en lo triste de que un hecho así esté copando el protagonismo por encima de la gesta de la selección española de fútbol femenino. "Qué pena que los medios o la gente haga más euforia, más bullicio del beso que de haber ganado algo tan importante como es un Mundial. Triste", sentencia.

Como era de esperar, sus palabras han generado un enorme revuelo y gran polémica entre la muchísima gente que ha venido censurando la actitud de José Luis Rubiales y su beso en la boca a Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial.