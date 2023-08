Gran expectación en torno a quiénes entrarán en la casa de Guadalix de la Sierra para participar en Gran Hermano VIP 8, la gran baza que tiene Telecinco para intentar remontar el vuelo en sus audiencias. Muchas quinielas se han ido haciendo en las últimas semanas. Y ahora ha saltado un bombazo al filtrarse de una de las famosas que maneja el reality de Mediaset en el casting.

Ha sido Ricky García, de "Yotele", medio de información sobre televisión asociado a "El Periódico", quien ha adelantado en exclusiva la filtración del nombre de una popular mujer que podría formar parte de GH VIP 8.

El golpe de efecto que quiere Telecinco

Telecinco aguarda un golpe de efecto con la llegada de la octava edición de Gran Hermano VIP y, por eso, lleva semanas intentando generar una elevada expectación en torno al siguiente gran reality en llegar a la cadena de Mediaset.

Marta Flich, que será parte fundamental de GH VIP 8, avanzó ayer en "La última noche", el programa de Sandra Barneda, algunos detalles del reality. Habrá nueva casa, tiene nuevo logo y alguna sorpresa en el plató.

Pero lo cierto es que en el contexto de crisis y problemas de audiencia que vive Telecinco, y tras el polémico final de las emisiones de Sálvame, todo lo que rodea a la cadena de Mediaset está envuelto en debate y polémica. Hay impaciencia para que la nueva dirección consiga encontrar el rumbo en esta nueva etapa y logre competir con Antena 3.

La nueva edición de 'GH VIP' abrirá de nuevo las puertas de la emblemática casa de Guadalix de la Sierra para acoger la convivencia de un grupo de participantes famosos con un el objetivo de sorprender, manteniendo la esencia del formato, pero con giros en su dinámica y novedades en su mecánica: "Hay sorpresas, pero regresa un valor importantísimo del formato, el Súper, una figura esencial para los concursantes".

El próximo jueves 14 de septiembre 'GH VIP' regresa a Telecinco y lo hace de la mano de Marta Flich. La presentadora estará al frente del reality por excelencia y no puede estar más contenta por ello: "Asumo el reto más importante de mi carrera en televisión".

Falta muy poco para que 'Gran Hermano VIP' reabra las puertas de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Con novedades en su mecánica, el próximo 14 de septiembre volveremos a disfrutar del reality show siendo éste el proyecto más importante de la carrera de Marta Flich, que será la nueva presentadora del formato. La presentadora ya estuvo en el mítico confesionario del Súper expresando lo emocionada que se sentía. "¡Qué nervios!", reconocía. Pero sin duda son nervios de ilusión y ganas ante lo que se viene. Marta Flich no puede parar de pensar en 'Gran Hermano VIP' y prueba de ello es que la sintonía no para en su cabeza. Por ello, la presentadora ha tomado una decisión: "Me voy a Guadalix", ha anunciado.